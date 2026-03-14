Lazio, Taylor può partire in estate: sirene dalla Premier League | CM

Arrivato a gennaio dall’Ajax, Kenneth Taylor è diventato subito un punto fermo della Lazio con il centrocampista che ha guadagnato subito un posto da titolare nella formazione di Maurizio Sarri.
Il classe 2002 si è inserito al meglio negli schemi del tecnico biancoceleste, mettendosi a disposizione anche per ricoprire altri ruoli in questo momento di emergenza della Lazio.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sul calciatore ci sarebbe l’interesse di alcune squadre di Premier League, pronte a presentare un’offerta al centrocampista nel giro della nazionale olandese. Taylor si è subito calato al meglio nella realtà laziale, legandosi alla squadra biancoceleste, ma la situazione di tensione in casa Lazio potrebbe favorire il suo addio a fine stagione.
Il giocatore, come tutto il resto della squadra, è dalla parte dell’allenatore e molto potrebbe dipendere da quello che accadrà alla fine della stagione, a partire proprio dal futuro della panchina biancoceleste.