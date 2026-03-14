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Lazio, Taylor può partire in estate: sirene dalla Premier League | CM

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Arrivato a gennaio dall’Ajax, Kenneth Taylor è diventato subito un punto fermo della Lazio con il centrocampista che ha guadagnato subito un posto da titolare nella formazione di Maurizio Sarri.

Kenneth Taylor
Futuro in dubbio per Taylor alla Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il classe 2002 si è inserito al meglio negli schemi del tecnico biancoceleste, mettendosi a disposizione anche per ricoprire altri ruoli in questo momento di emergenza della Lazio.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sul calciatore ci sarebbe l’interesse di alcune squadre di Premier League, pronte a presentare un’offerta al centrocampista nel giro della nazionale olandese. Taylor si è subito calato al meglio nella realtà laziale, legandosi alla squadra biancoceleste, ma la situazione di tensione in casa Lazio potrebbe favorire il suo addio a fine stagione.

Il giocatore, come tutto il resto della squadra, è dalla parte dell’allenatore e molto potrebbe dipendere da quello che accadrà alla fine della stagione, a partire proprio dal futuro della panchina biancoceleste.

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1970

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