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Conceicao e il nuovo big della Juventus: “Tutte le squadre al mondo lo vorrebbero”

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Il nazionale lusitano si è soffermato anche sul mercato alla vigilia del match di campionato contro l’Udinese

Turnover Juventus anche davanti ai microfoni, con la società bianconera che da qualche settimana a questa parte sta alternando in conferenza stampa i giocatori con il tecnico Spalletti.

Juventus, Conceicao sul futuro di Bernardo Silva
Francisco Conceicao, 23 anni (Ansa) – Calciomercato.it

Dopo capitan Locatelli e Kalulu, oggi è toccato a Francisco Conceicao mettersi a disposizione delle domande dei giornalisti per presentare la sfida di domani sera in campionato contro l’Udinese. Il ‘folletto’ portoghese è stato incalzato anche sulle tematiche di mercato e sul possibile arrivo sotto la Mole del connazionale Bernardo Silva. 

L’esperto centrocampista classe ’94 non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con il Manchester City e la ‘Vecchia Signora’ è sulle sue tracce per ingaggiarlo a parametro zero in estate. 

Calciomercato Juve, colpaccio Bernardo Silva: la benedizione di Conceicao

Un’occasione succulenta per la dirigenza bianconera, con Conceiceo che ha aperto le porte della Continassa al compagno di Nazionale: “Conosco molto bene Bernardo, tutti sappiamo che è un giocatore molto forte, ma non abbiamo parlato del suo futuro”, spiega l’ex Porto alla vigilia della sfida di campionato con l’Udinese. 

Conceicao chiama Bernardo Silva alla Juve
Conceicao e Bernardo Silva in Nazionale (Ansa) – Calciomercato.it

Conceicao prosegue sul campione lusitano in uscita dal City: “Non so sinceramente se la Juventus voglia prenderlo o meno, però se mi chiedesse un consiglio gli direi che questo è un grandissimo club dove si deve sempre vincere. Tutte le squadre al mondo vorrebbero avere in rosa un calciatore come Bernardo Silva”. 

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