Bernardo Silva e non solo, la nuova Juve si fa a zero: c’è un altro nome pesantissimo

Le ultime sul calciomercato bianconero in vista della prossima stagione

Non solo per questa sessione di gennaio, la Juve è al lavoro anche per quella della prossima estate. Cioè per la stagione che verrà, con tutte le difficoltà del caso: allo stato attuale, per esempio, non può certo sapere se parteciperà o meno alla Champions League 2026/2027, e questa cosa può fare tutta la differenza del mondo.

Exor non intende più svenarsi per il club, del resto Comolli è stato preso proprio per questo: player trading a rotta di collo, con qualche spruzzata di champagne qua e là. Se possibile a costo zero.

Il nome che stuzzica più di tutti, e non solo ai bianconeri, è senza dubbio quello di Bernardo Silva. 32 anni il 10 agosto, il portoghese è in scadenza col Manchester City e ad oggi non ci sono trattativa per un eventuale rinnovo.

Bernardo Silva, Juve pronta all’affondo

Bernardo Silva è il capitano del City nonché uno dei pilastri della squadra di Guardiola, ma il suo ciclo in maglia ‘Citizens’ sembra davvero giunto agli sgoccioli. La Juve ci sta ragionando già da qualche mese, pronta a sferrare l’attacco in caso di apertura del classe ’94.

Non è comunque il solo potenziale parametro zero sul taccuino di Comolli e soci.

Kessie e Senesi gli altri due potenziali colpi a zero della Juve

L’altro grande nome, come si evince dalla foto qui sopra, è Franck Kessie. Il 29enne ivoriano ex Milan è in scadenza con l’Al-Ahli e sarebbe voluto tornare in Italia già l’estate scorsa.

A Torino si dice sia molto stimato dallo stesso Comolli, in generale poco attratto invece dai calciatori di ritorno dal massimo campionato saudita. Vedi il no a Brozovic, che Spalletti avrebbe preso subito per riempire la casella – ancora vacante – del regista.

Anche il croato ex Inter, diventato uno dei migliori play d’Europa grazie soprattutto all’allenatore di Certaldo, è in scadenza a giugno. Lui, però, con l’Al-Nassr in cui milita Cristiano Ronaldo.

Il terzo nome a zero, al netto sempre delle commissioni, è quello di Marcos Senesi. Il 27enne argentino, con passaporto italiano, è per rendimento uno dei migliori difensori della Premier. Il Bournemouth sembra ormai rassegnato a perderlo senza intascare un euro per il suo cartellino. Per Senesi c’è una concorrenza importante che include anche il Barcellona.