Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Frattesi verso l’addio all’Inter: la Juve resta vigile, ma ecco chi è in pole

Foto dell'autore

A gennaio il classe ’99 è stato a un passo dal Nottingham Forest

L’Inter si approssima a una rivoluzione che coinvolgerà praticamente tutti i reparti della squadra. In particolare il centrocampo, partendo dal dubbio Calhanoglu fino alla certezza Frattesi.

Certezza nel senso che la mezz’ala dirà sicuramente addio, dopo tre stagioni non andate secondo le sue aspettative. In special modo questa in corso, con il classe ’99 finito davvero ai margini della squadra allenata da Chivu.

Frattesi in azione con l'Inter
Frattesi verso l’addio all’Inter: la Juve resta vigile, ma ecco chi è in pole (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Frattesi punta a restare in Serie A, in tal senso non è tramontata l’ipotesi Juve. E non tramonterà, visto che il suo grande estimatore Spalletti è destinato a rimanere sulla panchina bianconera rinnovando il contratto in scadenza a giugno.

Sullo sfondo Napoli, Lazio e Roma, precisando però che il club di viale della Liberazione preferirebbe cederlo all’estero e non a una diretta concorrente. Soprattutto non alla Juventus, a meno di una proposta impossibile da rifiutare.

Proprio l’estero rimane la destinazione più probabile per l’ex Sassuolo. Nello specifico l’Inghilterra, quindi la Premier League alla quale è stato vicinissimo nello scorso calciomercato di gennaio.

Col Nottingham Forest era praticamente tutto fatto, poi l’operazione Jones col Liverpool è naufragata e l’Inter ha preferito tenerselo per non lasciare un buco a centrocampo. Col Nottingham, ammesso che si salvi, potrebbe riaprirsi un dialogo: all’Inter piace sempre, e molto, l’ex Bologna Ndoye

Prezzo Frattesi? In estate potrebbe scendere sotto i 30 milioni, ma come spesso accade lo deciderà il mercato stesso.

/7
1972

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

2 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

4 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

5 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

6 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

7 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU