A gennaio il classe ’99 è stato a un passo dal Nottingham Forest

L’Inter si approssima a una rivoluzione che coinvolgerà praticamente tutti i reparti della squadra. In particolare il centrocampo, partendo dal dubbio Calhanoglu fino alla certezza Frattesi.

Certezza nel senso che la mezz’ala dirà sicuramente addio, dopo tre stagioni non andate secondo le sue aspettative. In special modo questa in corso, con il classe ’99 finito davvero ai margini della squadra allenata da Chivu.

Frattesi punta a restare in Serie A, in tal senso non è tramontata l’ipotesi Juve. E non tramonterà, visto che il suo grande estimatore Spalletti è destinato a rimanere sulla panchina bianconera rinnovando il contratto in scadenza a giugno.

Sullo sfondo Napoli, Lazio e Roma, precisando però che il club di viale della Liberazione preferirebbe cederlo all’estero e non a una diretta concorrente. Soprattutto non alla Juventus, a meno di una proposta impossibile da rifiutare.

Proprio l’estero rimane la destinazione più probabile per l’ex Sassuolo. Nello specifico l’Inghilterra, quindi la Premier League alla quale è stato vicinissimo nello scorso calciomercato di gennaio.

Col Nottingham Forest era praticamente tutto fatto, poi l’operazione Jones col Liverpool è naufragata e l’Inter ha preferito tenerselo per non lasciare un buco a centrocampo. Col Nottingham, ammesso che si salvi, potrebbe riaprirsi un dialogo: all’Inter piace sempre, e molto, l’ex Bologna Ndoye…

Prezzo Frattesi? In estate potrebbe scendere sotto i 30 milioni, ma come spesso accade lo deciderà il mercato stesso.