La Juventus guarda in casa PSG: doppio obiettivo sotto la Tour Eiffel | CM

Sono iniziate le manovre della Juve in vista del prossimo mercato estivo: radar puntato sulla capitale francese da parte dei dirigenti bianconeri

Ci saranno grosse novità nell’attacco della Juventus per la prossima stagione. La dirigenza bianconera potrebbe rivoluzionare il pacchetto offensivo, considerando anche la stagione molto deludente di David e Openda.

I due attaccanti, sbarcati a Torino soltanto al scorsa estate, rischiano subito il taglio e la ‘Vecchia Signora’ si sta guardando attorno per cambiare marcia nel reparto avanzato in vista della prossima stagione. In bilico c’è anche Milik che ancora non è rientrato in campo, mentre un po’ a sorpresa chi ha le maggiori chance di restare in bianconero è Dusan Vlahovic.

Il bomber serbo è prossimo a tornare a disposizione di Spalletti dopo l’infortunio di fine novembre e tratta il rinnovo con la Juventus. Vlahovic ha dato la priorità alla ‘Vecchia Signora’ e le parti si sono riavvicinate dopo le schermaglie dei mesi scorsi.

Calciomercato Juve, Kolo Muani è il preferito: spunta anche Gonçalo Ramos

Indipendentemente dalla permanenza o meno dell’ex Fiorentina, la Juve è alla ricerca comunque di almeno un altro rinforzo offensivo per Spalletti, quest’ultimo destinato presto a firmare il prolungamento con il club bianconero. Il preferito della dirigenza della Continassa rimane Kolo Muani, con il ritorno del francese (adesso in prestito al Tottenham) che è sfumato a gennaio.

Occhio comunque a un’altra candidatura in casa Paris Saint-Germain: Gonçalo Ramos sta continuando ad avere poco spazio con Luis Enrique (anche ieri sera in Champions contro il Chelsea è rimasto in panchina) e in estate può salutare Parigi per giocare con maggiore continuità. Il 24enne portoghese ha disputato da titolare soltanto il 30% delle gare stagionali del PSG e ha un contratto fino al 2028 con un ingaggio di poco inferiore ai 5 milioni netti. Il potente procuratore Jorge Mendes è sempre in buonissimi uffici con la Juventus e a fine stagione potrebbe proporlo al club bianconero.

Un profilo dalle caratteristiche di Ramos – come raccolto da Calciomercato.it – non dispiacerebbe a Spalletti e andrebbe a completare l’attacco insieme a Vlahovic, se il serbo ovviamente dovesse rinnovare il contratto. Nella lista della Juve nel reparto offensivo figurano anche Castro, Gonzalo Garcia e Pellegrino.