La Juventus sfida il Milan: oltre 20 milioni per il nuovo ariete | CM

La Juve può cambiare pelle in attacco nella prossima stagione: gli obiettivi del club bianconero sul mercato 

La Juventus potrebbe rivoluzionare l’attacco in vista del prossimo mercato estivo. Openda, David e Milik sono in bilico, mentre Vlahovic tratta il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Juventus, Pellegrino per l'attacco
Spalletti e Comolli, le mosse della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Per il centravanti serbo si è riaperto il canale con il club bianconero, con Spalletti che spinge per la permanenza sotto la mole. In caso di ribaltone in attacco l’ex Fiorentina evidentemente non basterebbe e la dirigenza della Continassa punterebbe su un altro profilo per completare il pacchetto offensivo. Il desiderio in cima alla lista si chiama Kolo Muani, con la Juventus che a gennaio aveva già provato a riportarlo a Torino.

La pista per il francese di proprietà del Paris Saint-Germain (attualmente in prestito al Tottenham) non si preannuncia però facile, sia per la concorrenza che per i costi tra cartellino e ingaggio. 

Calciomercato Juve, Pellegrino resta in orbita bianconera per l’attacco

Oltre al ritorno di Kolo Muani, la Juve valuta anche un profilo giovane e di prospettiva ma comunque già sufficientemente rodato per il presente.

Pellegrino, le ultime sul futuro
Mateo Pellegrino, attaccante del Parma (Ansa) – Calciomercato.it

Nel Real Madrid piace Gonzalo Garcia, mentre uno dei preferiti dei dirigenti della ‘Vecchia Signora’ è Santiago Castro del Bologna. Inoltre, sempre sulla via Emilia, sotto la lente d’ingradimento dei bianconeri rimane anche a Mateo Pellegrino come raccolto da Calciomercato.it. Il Parma lo ha dichiarato incedibile a gennaio e poche settimane fa ha prolungato il contratto fino al 2030 dell’ariete argentino. 

I ducali lo valutano non meno di 20 milioni di euro, con il classe 2001 che in Serie A ha catturato pure le attenzioni del Milan. Oltre a Pellegrino, la Juventus in casa Parma monitora anche i due gioielli di centrocampo Bernabé e Keita. 

