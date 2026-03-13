Il Manchester United pronto a tutto per Tonali, maxi offerta in arrivo al Newcastle

Sndro Tonali potrebbe salutare il Newcastle in vista della prossima stagione con il centrocampista della nazionale italiana che è finito nel mirino del Manchester United per la prossima stagione.
Obiettivo della Juventus già dalla scorsa estate, Sandro Tonali resterà probabilmente un sogno per il club bianconero che deve fare i conti con le alte richieste del club bianconero per il centrocampista italiano, valutato circa 90 milioni di euro dai Magpies.
La somma richiesta dalla squadra inglese per l’ex giocatore del Milan appare difficile da raggiungere per le squadre italiane con il futuro di Sandro Tonali che potrebbe essere ancora all’estero. Stando a quanto affermato dal Sun, il Manchester United sarebbe fortemente interessato al perno del Newcastle e potrebbe riuscire a soddisfare le richieste della società bianconera dal punto di vista economico.
La cessione di Sandro Tonali potrebbe diventare ancora più probabile nel caso in cui il Newcastle non dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Oltre al Manchester United restano in corsa anche altre società come Real Madrid e PSG che, da tempo, hanno messo nel mirino il calciatore della nazionale italiana.