Lazio, idea a costo zero dalla Liga: piace Comert | ESCLUSIVO

Foto dell'autore

Il club biancoceleste sta valutando il difensore centrale svizzero in scadenza di contratto con il Valencia

La Lazio potrebbe operare una sorta di rivoluzione nel prossimo mercato estivo, soprattutto nel reparto arretrato. Ad oggi soltanto Patric e Provstgaard sembrano sicuri della permanenza, mentre Gila, Romagnoli e Gigot potrebbero partire. A tal proposito c’è un nome nuovo sul taccuino della società capitolina: si tratta di Eray Comert.

Calciomercato Lazio, obiettivo Comert a costo zero
Eray Comert (foto Ansa) – Calciomercato.it

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club di Claudio Lotito sta pensando al 28enne difensore centrale svizzero di origini turche per rinforzare il pacchetto difensivo. In scadenza di contratto con il Valencia, potrebbe sbarcare a Roma a costo zero, anche se gli spagnoli stanno lavorando al suo rinnovo.

Dopo una prima parte di stagione trascorsa in panchina, da gennaio Comert si è guadagnato un posto da titolare nello scacchiere di Corberan, che non gli ha più fatto saltare una partita tra la Liga e la Coppa del Re. La Lazio dovrà fare i conti anche con la concorrenza dei della Bundesliga tedesca, della SuperLig turca oltre che dei club iberici.

