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Rinnovo e addio all’Inter: cosa succede con Bisseck, ecco le cifre

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In pochi mesi è cambiato tutto per il tedesco, ora uno dei punti fermi della difesa interista

Nel calcio spesso le cose cambiano in fretta, vedi il caso Bisseck. Da possibile partente l’estate scorsa a nuovo titolare della difesa a tre dell’Inter di Chivu, tutto si è capovolto in pochi mesi. E ora il tedesco viaggia verso il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2029.

Bisseck in azione con l'Inter
Rinnovo e addio all’Inter: cosa succede con Bisseck, ecco le cifre (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il primo prolungamento risale al novembre del 2024, con l’ex Aarhus salito a quota 1,2 milioni di euro circa a stagione. Di recente l’agente è stato in sede per un nuovo accordo, in considerazione del fatto che lo status del classe 2000 è cambiato, in meglio, rispetto alla stagione scorsa.

Oggi Bisseck è uno dei punti fermi della retroguardia nerazzurra, 28 presenze e complessivi 2.229′, di conseguenza il suo nuovo stipendio potrebbe anche oltrepassare i 2 milioni di euro netti. La firma su un nuovo accordo con l’Inter non spegnerebbe comunque le voci riguardanti una sua possibile partenza nel prossimo calciomercato estivo.

Non perché il club necessiti di fare per forza cassa, e per forza con il suo cartellino, ma perché il nativo di Colonia è molto apprezzato in Premier League nonché nella sua Germania, in quella Bundesliga dove esordì non ancora maggiorenne il 26 novembre 2017 (18 anni lì compì tre giorni dopo) con la maglia del Colonia.

In particolare lo sta seguendo il Bayern, che più di qualcosa potrebbe cambiare in difesa nella finestra estiva ventura. Se in quella passata l’Inter chiedeva 35/40 milioni, nella 2026 la richiesta potrebbe anche superare il muro dei 50 milioni. Come a dire, se proprio lo volete, dovete pagarmelo e pure bene. Giusto così, visti i prezzi che girano sul mercato.

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1970

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