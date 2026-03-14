Inter in silenzio stampa, nerazzurri furiosi dopo il pareggio con l’Atalanta

Il pareggio in casa contro l’Atalanta per 1-1 rischia di far avvicinare il Milan all’Inter in caso di successo dei rossoneri in casa della Lazio.

Gli uomini di Allegri potrebbero riportarsi a cinque punti in caso di successo in casa della Lazio, con il campionato di Serie A che tornerebbe ad essere aperto.

Non è andata giù alla società nerazzurra il pari contro i bergamaschi con la società meneghina che ha contestato alcune decisioni dell’arbitro, tanto da decidere di entrare in silenzio stampa e non parlare alla fine della sfida contro gli uomini di Raffaele Palladino. Il silenzio stampa di oggi è una forma di disappunto per quello che è successo oggi. Il club è molto arrabbiato, considera netta la spinta di Sulemana su Dumfries come il rigore per l’intervento su Frattesi.