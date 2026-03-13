Affondo bianconero per Pio Esposito: offerta monstre per tentare l’Inter

Finora è stata molto positiva la prima stagione in prima squadra del classe 2005

Tutti pazzi per Pio Esposito? Magari non tutti, ma tanti sì tra Serie A e soprattutto estero. Un anno fa venne rimbalzato il Napoli, con De Laurentiis pronto a investire anche più di 40 milioni di euro.

E la prossima? Il pericolo maggiore è rappresentato dalla Premier. Arsenal e non solo, già perché Fabrizio Romano ha parlato anche del Newcastle sul suo canale YouTube.

“Stando a quanto mi risulta, il Newcastle è il club che sarebbe pronto a fare un tentativo importante e serio dal punto di vista delle cifre – I bianconeri prenderanno una punta in estate e quello di Esposito è uno dei nomi che circola. È un profilo molto apprezzato”.

Come ribadito da Romano, “l’Inter non ha intenzione di dare aperture” per l’attaccante di Castellammare di Stabia. Anzi, l’intenzione è quella di blindarlo con un nuovo contratto fino al 2031. Certo, le cose potrebbero meno di una proposta davvero monstre. Dagli 80 milioni in su.