Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Calhanoglu al Galatasaray, in Turchia rilanciano: “Ecco a quanto si chiude”

Foto dell'autore

Perché stavolta l’Inter potrebbe dare il via libera alla cessione del regista turco

I prossimi tre mesi potrebbero essere anche gli ultimi di Calhanoglu con la maglia dell’Inter. Senza un rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2027, stavolta la dirigenza nerazzurra darebbe verosimilmente il via libera alla cessione del turco. Ne sono certi anche in Turchia: è pronta a ripartire, insomma, la telenovela andata in onda ogni giorno per metà estate scorsa.

Calhanoglu in azione con l'Inter
Calhanoglu al Galatasaray, in Turchia rilanciano: “Ecco a quanto si chiude” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il futuro del numero 20 potrebbe davvero essere al Galatasaray, che ci ha riprovato pure a gennaio dopo la proposta ridicola (circa 8 milioni) formulata nell’ultimo calciomercato estivo. Ma stando a ‘Fanatik’, a giugno l’operazione potrebbe chiudersi a una cifra pressoché simile.

“Il centrocampista sarebbe favorevole a un trasferimento al Galatasaray – scrive il media turco – ma il club turco non sarebbe disposto a offrire più di 10–15 milioni di euro. Inter e Galatasaray possano incontrarsi durante il mercato estivo per discutere dell’affare, che potrebbe concludersi con un trasferimento intorno ai 10 milioni di euro“.

Calhanoglu ai titoli di coda? Pronto l’erede: Aleksandar Stankovic

Per i nerazzurri sarebbe comunque tutta plusvalenza, senza contare che si libererebbe di un ingaggio pesante (circa 12 milioni lordi) e di un giocatore sì fortissimo (è il terzo miglior marcatore della rosa), ma di 32 anni e con ormai continui problemi fisici.

Calhanoglu esulta dopo un gol con l'Inter
Inter, perché Calhanoglu potrebbe essere ceduto (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Con l’ultimo infortunio che gli ha impedito di giocare il derby, stando al bollettino ufficiale un “leggero risentimento agli adduttori della coscia destra”, siamo al terzo problema muscolare nella stagione in corso.

L’Inter ha sostanzialmente già in pugno il possibile erede, parliamo di Aleksandar Stankovic che Marotta e Ausilio vogliono riportare a Milano esercitando la clausola di riacquisto.

/7
1969

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

3 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

4 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

5 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU