Perché stavolta l’Inter potrebbe dare il via libera alla cessione del regista turco

I prossimi tre mesi potrebbero essere anche gli ultimi di Calhanoglu con la maglia dell’Inter. Senza un rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2027, stavolta la dirigenza nerazzurra darebbe verosimilmente il via libera alla cessione del turco. Ne sono certi anche in Turchia: è pronta a ripartire, insomma, la telenovela andata in onda ogni giorno per metà estate scorsa.

Il futuro del numero 20 potrebbe davvero essere al Galatasaray, che ci ha riprovato pure a gennaio dopo la proposta ridicola (circa 8 milioni) formulata nell’ultimo calciomercato estivo. Ma stando a ‘Fanatik’, a giugno l’operazione potrebbe chiudersi a una cifra pressoché simile.

“Il centrocampista sarebbe favorevole a un trasferimento al Galatasaray – scrive il media turco – ma il club turco non sarebbe disposto a offrire più di 10–15 milioni di euro. Inter e Galatasaray possano incontrarsi durante il mercato estivo per discutere dell’affare, che potrebbe concludersi con un trasferimento intorno ai 10 milioni di euro“.

Calhanoglu ai titoli di coda? Pronto l’erede: Aleksandar Stankovic

Per i nerazzurri sarebbe comunque tutta plusvalenza, senza contare che si libererebbe di un ingaggio pesante (circa 12 milioni lordi) e di un giocatore sì fortissimo (è il terzo miglior marcatore della rosa), ma di 32 anni e con ormai continui problemi fisici.

Con l’ultimo infortunio che gli ha impedito di giocare il derby, stando al bollettino ufficiale un “leggero risentimento agli adduttori della coscia destra”, siamo al terzo problema muscolare nella stagione in corso.

L’Inter ha sostanzialmente già in pugno il possibile erede, parliamo di Aleksandar Stankovic che Marotta e Ausilio vogliono riportare a Milano esercitando la clausola di riacquisto.