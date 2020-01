PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-SPAL/ Allo stadio Artemio Franchi di Firenze va in scena la partita tra Fiorentina e Spal valida per la 19° giornata di Serie A. Primo tempo spento, in cui i padroni di casa provano a fare la partita ma a rendersi pericolosi sono gli ospiti, prendendo anche un palo. Nella ripresa il copione si ripete, gli attacchi della Fiorentina sono sterili e la Spal si rende sempre pericolosa nelle ripartenze. A dieci minuti dalla fine finalmente la partita si sblocca. Al 81' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il capitano German Pezzella salta più in alto di tutti ed insacca il gol del vantaggio viola. Tre punti sofferti per la Fiorentina, i primi di Iachini in panchina. Spal che gioca bene ma non vince e resta sempre più ultima.

FIORENTINA

Dragowski 6.5- Fondamentale il suo intervento su Valoti che evita alla sua squadra di capitolare

Milenkovic 6 - Chiude bene e rende Petagna inoffensivo

Pezzella 7- Da vero capitano sblocca una partita davvero complicatissima, grande stacco di testa che regala i tre punti alla squadra

Caceres 5.5- La velocità della fase offensiva della Spal lo mette un po' in difficoltà ma tiene bene

Lirola 6- Corre tanto sulla fascia, arriva spesso al cross ma gli attaccanti non lo aiutano.

Benassi 5.5- Ha spesso l'occasione di tirare da fuori ma non trova mai la porta, poco lucido.

Pulgar 6-Gestisce bene palla e sforna l'ennesimo assist da calcio piazzato

Castrovilli 6.5- Recupera tantissimi palloni e crea molti pericoli. Imprevedibile

Dalbert 6- Tanti cross messi in mezzo che però non trovano nessuno al centro. Propositivo

Chiesa 5- Non si vede praticamente mai, poche le accelerazioni senza rendersi mai pericoloso. (dal 75' Cutrone 6- Entra e mette in campo tutta la sua cattiveria procurandosi anche una buona occasione)

Boateng 5.5- La sua partita dura solo 45 minuti, si muove bene e gli viene annullato un gol, però fa troppo poco. (dal 46' Vlahovic 6- Porta sempre su la squadra e crea pericoli con la sua fisicità)

All. Iachini 7- Prima vittoria alla guida della Fiorentina, anche davanti al proprio pubblico ed al presidente Comisso.

La squadra ancora non gira bene, ma i tre punti conquistati sono fondamentali

SPAL

Berisha 6- Si fa trovare pronto quando gli avversari arrivano in porta, non può nulla sul gol.

Cionek 5.5- Si perde Pezzella in occasione del gol viola, distratto.

Felipe 5.5- Chiude bene le avanzate avversarie, spesso però ricorre al fallo.

Vicari 6.5- Sempre attento nelle chiusure, guida benissimo la difesa estense

Igor 6- Buona partita dell'esterno sinistro che crea pericoli con le sue accelerazioni (dal 85' Jankovic S.V)

Murgia 6.5- Recupera davvero tantissimi palloni e corre ovunque.

Missiroli 5.5- Combatte molto in mezzo al campo, spesso però sbaglia le scelte palla al piede

Valoti 5.5- Tanti palloni persi al centro del campo, sbaglia davanti a Dragowski il gol che avrebbe portato in vantaggio la sua squadra

Strefezza 6- Tante accelerazioni che mettono in difficoltà la difesa avversarie, sempre molto propositivo

Di Francesco 6- Nel primo tempo prova qualche buona accelerazione, nella ripresa non si vede mai. (dal 64' Floccari 5.5- Prezioso nel portare su il pallone, ma non è mai pericoloso)

Petagna 4.5- Non riesce quasi mai a controllare il pallone, si vede poco e non si rende pericoloso.

All. Semplici 5- Altra partita persa e squadra che resta in ultima posizione. Partita giocata bene dai suoi uomini e persa ancora una volta da calcio piazzato. Risalire verso la salvezza sembra difficilissimo

Arbitro: Doveri 6- Partita facile da dirigere per l'arbitro romano.

TABELLINO

FIORENTINA-SPAL 1-0

Fiorentina: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Chiesa (dal 75' Cutrone), Boateng (dal 46' Vlahovic). A disposizione: Terracciano, Ranieri, Terzic, Venuti, Ceccherini, Badelj, Zurkowski, Eysseric, Ghezzal, Sottil. All. Iachini.

Spal: Berisha, Cionek, Felipe, Vicari, Igor (dal 85' Jankovic), Murgia, Missiroli, Valoti, Strefezza, Di Francesco (dal 64' Floccari), Petagna. A disposizione: Letica, Thiam, Salamon, Reca, Cannistrà, Mastrilli, Tunjov, Valdifiori, Cuellar, Paloschi. All. Semplici

Arbitro: Daniele Doveri (sezione di Roma1)

Var: Aleandro Di Paolo (sezione di Avezzano)

Ammoniti: 38' Pezzella, 79' Murgia

Espulsi:

Marcatori: 81' Pezzella

Marco Deiana