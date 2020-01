PAGELLE E TABELLINO DI UDINESE-SASSUOLO: Okaka sovrastante, Obiang flop

PAGELLE E TABELLINO UDINESE SASSUOLO / Troppo poco questo Sassuolo per impensierire una retroguardia attenta e organizzata come quella friulana. E allora l'Udinese fa sua la gara praticamente da subito, grazie al colpo di testa vincente di un poderoso Okaka e limitando benissimo gli sterili attacchi portati avanti dagli ospiti. A centrocampo dominano incontrastati Mandragora, Fofana e de Paul ed è lì che la partita viene decisa fra assist forniti e gol. Bene anche Sema che firma il raddoppio e Musso, sempre pronto fra i pali. Chiude le danze de Paul in pieno recupero dopo la solita galoppata di Fofana.

UDINESE

Musso 7 - Nella ripresa è autore di due ottimi interventi. In particolare sul tiro di Traore. E anche nel finale sulla botta a fuori di Kyriakopoulos.

Becao 6 - Mantiene bene la posizione, senza strafare in fase di disimpegno ma facendo buona guardia dalle sue parti.

Troost-Ekong 6 - Buona gara la sua, non corre mai rischi. Controlla in modo efficace Caputo.

Nuytinck 6,5 - Il migliore del terzetto difensivo friulano. Gioca con personalità, andando a contrasto spesso col portatore di palla neroverde e vincendo il duello.

Stryger Larsen 6 - Non spinge moltissimo, ma in fase difensiva si fa rispettare sicuramente.

Fofana 7 - Avanza spesso palla al piede sino al limite dell'area avversaria. Particolarmente freddo quando serve a Sema l'assist per il gol del raddoppio perchè avrebbe potuto anche provare la soluzione personale. Nel finale è ancora lui che serve a de Paul l'assist per il punto esclamativo finale. Tambureggiante.

Mandragora 6,5 - Partita di sostanza e qualità per lui, che ha il merito di servire ad Okaka il cross che vale l'incornata del vantaggio bianconero ad opera dell'attaccante. Dal 75' Jajalo s.v.

de Paul 7 - Si vede a tratti la sua classe, ma quando avanza palla al piede sono sempre brividi per la retroguardia ospite. Sfiora anche il gol nel primo tempo e la partita sembra scivolare via senza la sua firma, ma nel recupero trova un gran destro ad incrociare che non lascia scampo a Consigli.

Sema 7 - Grande spinta per lui, nonostante un cliente scomodo da controllare come Boga. Gioca con sicurezza e nella ripresa firma anche il gol del 2-0 con un bel tiro su assist di Fofana.

Lasagna 5,5 - Pronti via, gode di una buona occasione per trovare il gol del vantaggio, ma non è lucido e tira troppo presto dopo la breve falcata, facendosi ipnotizzare da Consigli. Dal 62' Pussetto 6 - Entra in campo a risultato acquisito. Fa tirare il fiato a Lasagna.

Okaka 7 - Tremendamente fisico per i difensori del Sassuolo, che non riescono mai a contenerlo. Apre le danze con un colpo di testa perentorio, dopo aver sfiorato pochi minuti prima il vantaggio sempre col suo testone. Nel gioco aereo è incontenibile. Dall'85' Teodorczyk s.v.

All. Gotti 7 - La sua Udinese sciorina un gioco fluido, sapendo soffrire quando deve e contenendo molto bene gli attacchi ospiti con una difesa bene organizzata. A centrocampo c'è qualità con il trio de Paul-Mandragora-Fofana: merito soprattutto suo che ha trovato la quadra per ingranare ottimi risultati.

SASSUOLO

Consigli 6 - Fa quello che può, soprattutto su Lasagna ad inizio partita e Mandragora sempre nel primo tempo.

Ma deve arrendersi tre volte ai friulani, pur senza colpe.

Toljan 5,5 - Spinge poco, indifficoltà anche in fase di contenimento però. Dal 75' Muldur s.v. -

Romagna 5,5 - Preso nel mezzo soprattutto con l'avanzamento degli interni di centrocampo friulani a ridosso dell'area di rigore. Cimette qualche pezza, ma va in difficoltà.

Ferrari 5 - Comincia male la sua partita, con quell'errore che favorisce l'involata di Lasagna poi sventata da Consigli. E Okaka è un cliente troppo tosto, specialmente sul piano fisico.

Rogerio 5 - Anche lui male in fase di spinta. Si vede poco. Dall'86' Kyriakopoulos s.v.

Magnanelli 6 - Fra i più lucidi del centrocampo. Prova anche la conclusione su assist di Caputo, ma la palla termina ampiamente a lato. Non è un tiratore scelto del resto, ma nel mezzo da' battaglia anche quando la nave è ormai affondata.

Obiang 5 - In marcatura su Okaka non c'è proprio niente da fare. Sui calci piazzati perde sempre di vista l'attaccante, che infatti segna il gol dell'1-0. Fatica tanto anche a centrocampo.

Traore 6 - Va vicino al gol della bandiera, ma Musso è bravo a respingere il suo tiro velenoso. Fra i più pimpanti.

Djuricic 5 - Gioca dietro l'unica punta Caputo, ma non riesce mai a dialogarci e nemmeno a concludere in porta. Sempre in cerca dell'ispirazione, che però non arriva mai. Dal 68' Raspadori 6 -

Boga 5,5 - Anche lui come Traore regala quantomeno freschezza alla manovra, ma al momento di concretizzare anche lui viene rimandato.

Caputo 5,5 - Non gode di particolari occasioni, questo è vero. Ma pur muovendosi molto non riesce a destreggiarsi bene soprattutto in area di rigore, dove è davvero richiesta la sua presenza.

All. De Zerbi 5 - Risulato pesante a Udine per il suo Sassuolo, sconfitto anche nella concretezza oltre che nel risultato. Perchè l'intenzione c'è, ma a mancare è la cattiveria agonistica. E l'Udinese fa quasi quello che vuole.

Arbitro: Volpi 6 - Partita molto tranquilla, come testimonia anche il tabellino degli ammoniti: nessuno. Ha atteso il check al Var dopo il primo gol dell'Udinese a causa di un blocco precedente al colpo di testa di Okaka, poi comunque convalidato.

TABELLINO

Udinese-Sassuolo 3-0

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora (dal 75' Jajalo), de Paul, Sema; Lasagna (dal 62' Pussetto), Okaka (dall'85' Teodorczyk). A disposizione: De Maio, Opoku, ter Avest, Walace, Barak, Nestorovski, Perisan, Nicolas. All.: Gotti.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (dal 75' Muldur), Romagna, Ferrari, Rogerio (dall'86' Kyriakopoulos); Magnanelli, Obiang; Traore, Djuricic (dal 68' Raspadori), Boga; Caputo. A disposizione: Peluso, Piccinini, Mazzitelli, Bourabia, Pellegrini J., Pegolo, Turati. All.: De Zerbi.

Arbitro: Manuel Volpi (Sez. di Arezzo)

Marcatori: 14' Okaka (U), 67' Sema (U), 91' de Paul (U)

Ammoniti:

Espulsi: