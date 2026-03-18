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Infortunio Zaccagni, fuori più di un mese: salta la nazionale

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Brutte notizie per la Lazio e la nazionale italiana con Mattia Zaccagni che dovrà restare fermo tra i 30 e i 40 giorni per via di una lesione muscolare alla coscia destra.

Mattia Zaccagni
Infortunio per Zaccagni in casa Lazio, pessime notizie per la nazionale (Ansa Foto) – calciomercato.it

Questo il comunicato della Lazio sulle condizioni del proprio centrocampista: “Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero”.

Una notizia che non farà piacere sia a Maurizio Sarri che a Gennaro Gattuso con il CT della nazionale italiana che sembrava intenzionato a convocare il centrocampista offensivo della Lazio per gli impegni validi per gli spareggi necessari all’accesso al mondiale.

Per la Lazio una brutta notizia anche in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta che non vedrà tra i protagonisti l’ex giocatore del Verona che non sarà in campo prima della fine di aprile o l’inizio di maggio.

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