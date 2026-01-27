Atalanta
Verona, Zanetti chiede rinforzi: spunta Neumann | ESCLUSIVO

Il tecnico gialloblu vuole colpi in entrata: il difensore centrale tedesco del Birmingham City in Italia piace pure al Sassuolo

Paolo Zanetti ha lanciato un grido di allarme dopo il ko interno contro l’Udinese che ha chiuso la 22esima giornata di Serie A, relegando il suo Verona all’ultimo posto in classifica insieme al Pisa. Dopo la gara il tecnico gialloblu si è sfogato così: “Il mercato ci ha tolto due titolari che non sono stati ancora rimpiazzati e non ho rassicurazioni dalla società che arriveranno nuovi giocatori”. Dichiarazioni che, unite ai risultati, potrebbero portare al suo esonero.

Calciomercato Verona, idea Neumann per la difesa di Zanetti
Paolo Zanetti, tecnico del Verona (foto Ansa) – Calciomercato.it

Ad ogni modo, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club scaligero si sta muovendo per cercare un difensore centrale. Tra i profili attenzionati c’è quello di Phil Neumann, 28enne tedesco che milita nella Championship inglese con la maglia del Birmingham City. In Italia è seguito anche dal Sassuolo, ma attenzione soprattutto alla concorrenza del Wolfsburg che vorrebbe riportarlo in Germania.

