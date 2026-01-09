Sassuolo, piace Neumann per la difesa di Grosso | ESCLUSIVO

Il club emiliano è a caccia di un nuovo difensore centrale: nel mirino il tedesco del Birmingham City

Il Sassuolo ha chiuso il girone di andata all’undicesimo posto a pari merito con il Torino con 23 punti frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. Un bottino niente male per una neopromossa: la formazione di Fabio Grosso vanta ben dieci punti di vantaggio sul Verona terzultimo (che però ha una partita da recuperare, ndr) e può guardare con serenità al girone di ritorno. Questo non vuol dire che non farà operazioni di mercato a gennaio.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, in particolare, i neroverdi hanno messo gli occhi su Phil Neumann. Si tratta di un difensore centrale tedesco classe 1997 che dopo una carriera in patria con le maglie di Schalke 04, Ingolstadt, Holsten Kiel e Hannover la scorsa estate si trasferito in Inghilterra per vestire la maglia del Birmingham City (formazione di Championship). Il suo eventuale acquisto non è necessariamente legato alla cessione di Muharemovic, da tempo nel mirino dell’Inter.