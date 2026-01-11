Atalanta
L’annuncio ufficiale che gela l’Inter: “A gennaio non si muove”

Il club nerazzurro potrebbe bloccarlo ora in vista della prossima stagione

Il calciomercato Inter di gennaio non si è certo chiuso dopo il no di Cancelo, o meglio dopo che il portoghese ha preferito far ritorno al Barcellona anziché in nerazzurro.

Il club proverà ad accontentare Chivu, il quale ha chiesto un nuovo terzino destro vista l’assenza prolungata di Dumfries e il rendimento ancora non esaltante di Luis Henrique. Per ora l’unico laterale destro di ruolo a sua disposizione.

L'annuncio ufficiale che gela l'Inter: "A gennaio non si muove"

In realtà Chivu vorrebbe anche un nuovo centrale, ma l’acquisto del difensore è legato alla partenza di uno tra Acerbi e de Vrij. Uno dei due sarebbe potuto finire all’Al-Hilal di Inzaghi nell’ambito dell’operazione Cancelo, poi saltata.

Al di là del croato Mlacic, un affare che l’Inter punta a chiudere ora in prospettiva estate, per la difesa i nerazzurri sono alla ricerca di un profilo giovane e di piede mancino. Uno dei preferiti, se non il preferito in assoluto è Muharemovic del Sassuolo, per il quale la Juve vanta il 50% sulla futura rivendita.

A meno di clamorose sorprese, però, il bosniaco non arriverà in questa finestra invernale. Prima della sfida con la Roma, Giovanni Carnevali ha ribadito l’incedibilità del classe 2003 in questa finestra invernale: “Muharemovic non uscirà sicuramente a gennaio – le parole a ‘Dazn’ dell’AD del Sassuolo – È un giocatore che il Sassuolo terrà almeno fino al termine della stagione”.

