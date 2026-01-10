Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter-Napoli, Chivu ha un ‘nuovo’ titolare. C’è un KO pesante

Foto dell'autore

Le probabili scelte del tecnico rumeno e di Conte in vista del big match di domani sera al ‘Meazza’

Una partita che può indirizzare il campionato. Così la definisce Cristian Chivu alla vigilia del big match scudetto di San Siro contro il Napoli campione d’Italia.

Inter-Napoli, Chivu contro Conte
Cristian Chivu e Antonio Conte (Ansa) – Calciomercato.it

L’Inter dopo l’ultimo turno ha approfittato dei passi falsi delle rivali e domani sera ha l’opportunità di allungare a +7 sulla squadra allenata dall’ex Antonio Conte. Un primo crocevia stagionale del campionato, con Chivu che ha le idee chiare sulla formazione da schierare contro il Napoli. Innanzitutto tornato dal primo minuto Bastoni, Barella, Zielinski e Thuram, partiti dalla panchina nella vittoriosa trasferta di Parma.

Particolare attenzione sarà riservata al centrocampista polacco, grande ex della sfida e tornato a brillare in maglia nerazzurra. Zielinski ha scalzato Mkhitaryan dal trio dei titolarissimi in mezzo al campo ed è uno dei giocatori più in forma della formazione di Chivu.

Inter, le scelte di Chivu contro il Napoli: fiducia a Zielinski e Luis Henrique

In porta spazio ovviamente a Sommer, mentre non sarà in panchina il vice ‘Pepo’ Martinez: lo spagnolo rimane ai box per una distorsione alla caviglia. Vista l’emergenza dietro lo svizzero, saranno aggregati al gruppo i baby Calligaris e Taho. Davanti a Sommer il muro Akanji agirà da centrale, con Bisseck e Bastoni ai suoi lati.

Inter-Napoli, il grande ex Zielinski titolare
Piotr Zielinski, ex della sfida (Ansa) – Calciomercato.it

A centrocampo come dicevamo ci sarà posto per Zielinski, con Barella e Calhanoglu. A sinistra Dimarco (decisivo a Parma) e nuova conferma per Luis Henrique come svelato da Chivu in conferenza stampa: “Domani sarà titolare”. Per il brasiliano ex Marsiglia si tratterebbe della decima gara consecutiva dal primo minuto tra campionato e coppe.

In avanti torna la ‘Thu-La’, con Thuram (a segno da subentrato con il Parma) che affiancherà capitan Lautaro Martinez dopo la panchina iniziale al ‘Tardini’. Per l’Inter niente ritiro questa sera alla vigilia del match, con i giocatori nerazzurri che si ritroveranno direttamente domani mattina ad Appiano Gentile.

Inter-Napoli, le probabili formazioni: Neres non recupera

In casa Napoli invece spicca l’assenza di Neres, che non ha recuperato dall’infortunio alla caviglia. Insieme a Hojlund ed Elmas, nel tridente di Conte ci sarà Lang.

Inter-Napoli, Neres non recupera
Neres non recupera (Ansa) – Calciomercato.it

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck; Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Lang; Hojlund. All. Conte

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie