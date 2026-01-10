Inter-Napoli, Chivu ha un ‘nuovo’ titolare. C’è un KO pesante

Le probabili scelte del tecnico rumeno e di Conte in vista del big match di domani sera al ‘Meazza’

Una partita che può indirizzare il campionato. Così la definisce Cristian Chivu alla vigilia del big match scudetto di San Siro contro il Napoli campione d’Italia.

L’Inter dopo l’ultimo turno ha approfittato dei passi falsi delle rivali e domani sera ha l’opportunità di allungare a +7 sulla squadra allenata dall’ex Antonio Conte. Un primo crocevia stagionale del campionato, con Chivu che ha le idee chiare sulla formazione da schierare contro il Napoli. Innanzitutto tornato dal primo minuto Bastoni, Barella, Zielinski e Thuram, partiti dalla panchina nella vittoriosa trasferta di Parma.

Particolare attenzione sarà riservata al centrocampista polacco, grande ex della sfida e tornato a brillare in maglia nerazzurra. Zielinski ha scalzato Mkhitaryan dal trio dei titolarissimi in mezzo al campo ed è uno dei giocatori più in forma della formazione di Chivu.

Inter, le scelte di Chivu contro il Napoli: fiducia a Zielinski e Luis Henrique

In porta spazio ovviamente a Sommer, mentre non sarà in panchina il vice ‘Pepo’ Martinez: lo spagnolo rimane ai box per una distorsione alla caviglia. Vista l’emergenza dietro lo svizzero, saranno aggregati al gruppo i baby Calligaris e Taho. Davanti a Sommer il muro Akanji agirà da centrale, con Bisseck e Bastoni ai suoi lati.

A centrocampo come dicevamo ci sarà posto per Zielinski, con Barella e Calhanoglu. A sinistra Dimarco (decisivo a Parma) e nuova conferma per Luis Henrique come svelato da Chivu in conferenza stampa: “Domani sarà titolare”. Per il brasiliano ex Marsiglia si tratterebbe della decima gara consecutiva dal primo minuto tra campionato e coppe.

In avanti torna la ‘Thu-La’, con Thuram (a segno da subentrato con il Parma) che affiancherà capitan Lautaro Martinez dopo la panchina iniziale al ‘Tardini’. Per l’Inter niente ritiro questa sera alla vigilia del match, con i giocatori nerazzurri che si ritroveranno direttamente domani mattina ad Appiano Gentile.

Inter-Napoli, le probabili formazioni: Neres non recupera

In casa Napoli invece spicca l’assenza di Neres, che non ha recuperato dall’infortunio alla caviglia. Insieme a Hojlund ed Elmas, nel tridente di Conte ci sarà Lang.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck; Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Lang; Hojlund. All. Conte