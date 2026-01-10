Inter-Napoli, che botta per Conte: il suo titolarissimo salta il big match

Brutta assenza per gli azzurri che non avranno il loro uomo forse migliore in questo momento per la sfida più importante

Meno uno a Inter-Napoli, il big match che – come dice Chivu – può indirizzare il cammino di entrambe le squadre. Una sfida che magari non sarà decisiva, ma senza dubbio è molto pesante nell’economia di questa stagione. Perché vincere per i nerazzurri vorrebbe dire volare a +7, gap tutt’altro che semplice da colmare. Soprattutto con gli infortuni e le assenze che continuano ad attanagliare Antonio Conte, l’ultima la peggiore che il tecnico potesse immaginare.

Perché il timore di questi giorni era proprio che a saltare la supersfida fosse David Neres, che si è infortunato contro la Lazio. Il brasiliano ha provato, ha effettuato dei test sia ieri che oggi ma secondo le ultime indiscrezioni i segnali arrivati in queste ore sono negativi, non avendo recuperato dal problema alla caviglia. Per cui l’ex Ajax viaggia ormai verso il forfait contro l’Inter. Una vera e propria tegola per Antonio Conte.

L’assenza di Neres si aggiunge a quelle già abbondanti con cui il Napoli ha a che fare da qualche tempo: sono out infatti i soliti Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Lukaku mentre recuperano solamente Vergara e Beukema, più ovviamente Mazzocchi che rientra dalla squalifica.