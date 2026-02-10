“Espressione offensiva ai danni del Direttore di gara”
È arrivato l’atteso verdetto del Giudice sportivo sulla 24esima giornata di Serie A. Due giornate di squalifica a uno dei protagonisti, seppur in negativo, della sfida tra Sassuolo e Inter vinta da quest’ultima con un roboante 5-0.
Sospeso due turni Nemanja Matic, fattosi espellere (doppia ammonizione) da Chiffi nel finale del match tra neroverdi e nerazzurri. Precisamente dopo la rete del momentaneo 4-0 firmata dallo svizzero Akanji.
Il centrocampista serbo è stato espulso “per aver rivolto un’espressione offensiva al Direttore di gara dopo aver ricevuto un’ammonizione, da diffidato”. L’ex Roma “dovrà anche pagare un’ammenda di 10.000 euro”.
Oltre a Matic sono stati squalificati altri 6 calciatori, ma per una sola giornata: Juan Jesus (Napoli), Troilo (Parma), Pobega (Bologna), Romagnoli (Lazio), Banda (Lecce) e Marin (Pisa).