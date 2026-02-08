PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO-INTER 0-5: Dimarco show, Muric un disastro totale

Voti, top e flop del match valevole per la 24esima giornata di Serie A

L’Inter annienta il Sassuolo con un netto 5-0. Undicesimo successo in campionato nelle ultime dodici partite per la formazione di Chivu, che in attesa della supersfida con la Juve torna a +9 sul Napoli e allunga a +8 sul Milan.

Le Pagelle di Sassuolo-Inter

SASSUOLO

FLOP Muric 4 – Un disastro totale.

Walukiewicz 5

Idzes 5

Muharemovic 5,5

Doig 5,5 – Dal 71′ Garcia s.v.

TOP Thorstvedt 6,5 – È l’unico giocatore fisico e di gamba che fa soffrire un po’ l’Inter. Il suo gol, che avrebbe riaperto il match prima dell’intervallo, è annullato per un fuorigioco millimetrico

FLOP Matic 4 – Quando ha la palla tra i piedi è ancora un signor giocatore, quando ce l’hanno gli altri vengono fuori tutti i suoi limiti anagrafici. Perde la testa dopo lo 0-4 e si fa espellere.

Koné 6

Berardi 6 – Dal 60′ 60′ Coulibaly s.v.

Pinamonti 5 – Dal 71′ Nzola

Laurienté 5,5 – Dal 60′ Lipani s.v.

All. Grosso 5

INTER

TOP Sommer 7 – Perfetto in uscita, oggi anche in quelle alte. È anche un po’ suo il raddoppio di Thuram.

TOP Bisseck 7,5 – Domina in difesa e domina davanti quando c’è da andare a rompere le scatole in area di rigore del Sassuolo. Con l’aiuto di Muric mette in discesa la partita dell’Inter.

Akanji 7

Bastoni 6,5 – Dal 64′ Darmian s.v.

Luis Henrique 6,5

Sucic 6

Zielinski 7 – Dal 64′ Frattesi s.v.

Mkhitaryan 6 – Dal 71′ Diouf s.v.

TOP Dimarco 9 – Salva il risultato a inizio partita e poi fa tre assist. Mancino bollente, disegna calcio come solo i migliori sanno fare. Adesso in Europa quanti ce ne sono migliori di lui?

Lautaro 7 – Dal 76′ Pio Esposito s.v.

Thuram 7 – Dal 76′ Bonny s.v.

All.Chivu 7

Arbitro Chiffi 6

TABELLINO SASSUOLO-INTER 0-5

Marcatori: 11′ Bisseck, 28′ Thuram, 49′ Lautaro, 54′ Akanji, 88′ Luis Henrique

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (71′ Garcia); Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi (60′ Coulibaly), Pinamonti (71′ Nzola), Laurienté (60′ Lipani). All.: Grosso

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (64′ Darmian); Luis Henrique, Sucic, Zielinski (64′ Frattesi), Mkhitaryan (71′ Diouf), Dimarco; Lautaro (76′ Pio Esposito), Thuram (76′ Bonny). All.: Chivu

ARBITRO: Chiffi di Padova

AMMONITI: Dimarco

ESPULSI: Matic (doppia ammonizione)