PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO-INTER 0-5: Dimarco show, Muric un disastro totale

Voti, top e flop del match valevole per la 24esima giornata di Serie A
L’Inter annienta il Sassuolo con un netto 5-0. Undicesimo successo in campionato nelle ultime dodici partite per la formazione di Chivu, che in attesa della supersfida con la Juve torna a +9 sul Napoli e allunga a +8 sul Milan.
Le Pagelle di Sassuolo-Inter
SASSUOLO
FLOP Muric 4 – Un disastro totale.
Walukiewicz 5
Idzes 5
Muharemovic 5,5
Doig 5,5 – Dal 71′ Garcia s.v.
TOP Thorstvedt 6,5 – È l’unico giocatore fisico e di gamba che fa soffrire un po’ l’Inter. Il suo gol, che avrebbe riaperto il match prima dell’intervallo, è annullato per un fuorigioco millimetrico
FLOP Matic 4 – Quando ha la palla tra i piedi è ancora un signor giocatore, quando ce l’hanno gli altri vengono fuori tutti i suoi limiti anagrafici. Perde la testa dopo lo 0-4 e si fa espellere.
Koné 6
Berardi 6 – Dal 60′ 60′ Coulibaly s.v.
Pinamonti 5 – Dal 71′ Nzola
Laurienté 5,5 – Dal 60′ Lipani s.v.
All. Grosso 5
INTER
TOP Sommer 7 – Perfetto in uscita, oggi anche in quelle alte. È anche un po’ suo il raddoppio di Thuram.
TOP Bisseck 7,5 – Domina in difesa e domina davanti quando c’è da andare a rompere le scatole in area di rigore del Sassuolo. Con l’aiuto di Muric mette in discesa la partita dell’Inter.
Akanji 7
Bastoni 6,5 – Dal 64′ Darmian s.v.
Luis Henrique 6,5
Sucic 6
Zielinski 7 – Dal 64′ Frattesi s.v.
Mkhitaryan 6 – Dal 71′ Diouf s.v.
TOP Dimarco 9 – Salva il risultato a inizio partita e poi fa tre assist. Mancino bollente, disegna calcio come solo i migliori sanno fare. Adesso in Europa quanti ce ne sono migliori di lui?
Lautaro 7 – Dal 76′ Pio Esposito s.v.
Thuram 7 – Dal 76′ Bonny s.v.
All.Chivu 7
Arbitro Chiffi 6
TABELLINO SASSUOLO-INTER 0-5
Marcatori: 11′ Bisseck, 28′ Thuram, 49′ Lautaro, 54′ Akanji, 88′ Luis Henrique
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (71′ Garcia); Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi (60′ Coulibaly), Pinamonti (71′ Nzola), Laurienté (60′ Lipani). All.: Grosso
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (64′ Darmian); Luis Henrique, Sucic, Zielinski (64′ Frattesi), Mkhitaryan (71′ Diouf), Dimarco; Lautaro (76′ Pio Esposito), Thuram (76′ Bonny). All.: Chivu
ARBITRO: Chiffi di Padova
AMMONITI: Dimarco
ESPULSI: Matic (doppia ammonizione)