L’infortunio di Mattia Zaccagni complica le scelte di Gennaro Gattuso per quello che riguarda le convocazioni per gli impegni della nazionale italiana in vista degli spareggi per conquistare il pass per i mondiali dell’estate.
L’assenza del centrocampista offensivo della Lazio è una grave assenza per la squadra azzurra con Gennaro Gattuso che deve pensare alle alternative per rinforzare la propria batteria di trequartisti.
Uno dei nomi più caldi in queste ultime settimane è quello di Federico Bernardeschi, diventato uno dei punti fermi del Bologna in questa seconda parte della stagione. Il classe 1994, dopo un inizio di stagione complicato con la maglia rossoblu, è diventato uno dei punti di forza della squadra di Vincenzo Italiano.
Bernardeschi punto di forza del Bologna, possibile ritorno in nazionale
In questo momento l’ex giocatore di Fiorentina e Juventus ha sorpassato anche Riccardo Orsolini nelle gerarchie della squadra rossoblu, che si giocherà nelle prossime ore un pezzo importante della propria stagione andando a fare visita alla Roma nel ritorno degli ottavi di Europa League.
L’ultima apparizione di Federico Bernardeschi con la maglia della nazionale italiana è stata in occasione della partita contro l’Argentina valida tra i vincitori del campionato europeo e quelli della Copa America.