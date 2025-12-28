Bologna-Sassuolo, Carnevali: “Cessioni big a gennaio? C’è una necessità”

L’Ad neroverde: “Il nostro obiettivo rimane la salvezza”

Giovanni Carnevali ha parlato a ‘Sky Sport’ prima di Bologna-Sassuolo.

L’Ad neroverde si è espresso anche sul calciomercato di gennaio ormai alle porte.

“Vorremmo inserire qualche tassello. C’è la necessità di intervenire sugli esterni bassi – ha svelato – Per quanto riguarda il fronte uscite, sappiamo che ci sono richieste per alcuni nostri big – da Muharemovic (obiettivo Inter) a Lauriente, ndr – ma come sempre cercheremo di non togliere nulla alla squadra almeno fino al termine della stagione. Poi a qualcuno di loro permetteremo il salto in una grande“.

Per il Sassuolo si sta chiudendo un 2025 a dir poco positivo: “Siamo tornati in Serie A e ripartiti con quella che è stata sempre la nostra forza. Classifica buona? Il nostro obiettivo, in ogni caso, rimane la salvezza“, ha concluso Carnevali.