Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Bologna-Sassuolo, Carnevali: “Cessioni big a gennaio? C’è una necessità”

Foto dell'autore

L’Ad neroverde: “Il nostro obiettivo rimane la salvezza”

Giovanni Carnevali ha parlato a ‘Sky Sport’ prima di Bologna-Sassuolo.

L’Ad neroverde si è espresso anche sul calciomercato di gennaio ormai alle porte.

Carnevali durante una intervista
Sassuolo, Carnevali allo scoperto sul mercato di gennaio – Calciomercato.it

“Vorremmo inserire qualche tassello. C’è la necessità di intervenire sugli esterni bassi – ha svelato – Per quanto riguarda il fronte uscite, sappiamo che ci sono richieste per alcuni nostri big – da Muharemovic (obiettivo Inter) a Lauriente, ndr – ma come sempre cercheremo di non togliere nulla alla squadra almeno fino al termine della stagione. Poi a qualcuno di loro permetteremo il salto in una grande“.

Per il Sassuolo si sta chiudendo un 2025 a dir poco positivo: “Siamo tornati in Serie A e ripartiti con quella che è stata sempre la nostra forza. Classifica buona? Il nostro obiettivo, in ogni caso, rimane la salvezza“, ha concluso Carnevali.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie