PAGELLE E TABELLINO ROMA-SASSUOLO 2-0: Koné ci prende gusto, Tsimikas tira un sospiro di sollievo

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Roma

Svilar 7

Ghilardi 6,5

Mancini 6,5. Dall’87’ Ziolkowski

Hermoso 6,5

Celik 6,5. Dall’87’ Rensch sv

Pisilli 6,5

Koné 7

Tsimikas 5. Dal 61′ Wesley 6,5

Soulé 7. Dall’87’ Romano sv

Dybala 6,5

Ferguson 5,5. Dal 39′ El Shaarawy 5,5

Allenatore: Gasperini 7

A forza di dire che non segna mai, alla fine Koné ci ha preso gusto ed è già al secondo gol. Pure parecchio importante visto che sblocca una partita che si era complicata parecchio. Nel secondo tempo una Roma in emergenza legittima una vittoria alla fine meritata, con i vari Dybala e Soulé che salgono di livello. Decisivo anche l’ingresso in campo di Wesley, visto che Tsimikas continua a dare motivi a Gasperini per lasciarlo in panchina. Il greco si mangia un gol clamoroso, ma con la vittoria arrivata in ogni caso può tirare un sospiro di sollievo. Fondamentale la parata nel primo tempo di Svilar su Kone. El Shaarawy entra bene come atteggiamento, ma negli ultimi 15-20 metri sbaglia quasi tutto.

Sassuolo

Muric 6

Walukiewicz 5,5

Idzes 5

Muharemovic 5,5

Doig 5,5

Lipani 5,5. Dal 72′ Vranckx 5,5

Matic 5,5

Koné 6. Dall’82’ Iannoni sv

Fadera 6. Dal 72′ Cheddira 5,5

Pinamonti 5. Dall’82’ Moro sv

Laurienté 6. Dall’82’ Pierini sv

Allenatore: Grosso 6

Arbitro: Marcenaro 5,5

Un buon primo tempo per il Sassuolo, che però fa male nella ripresa. In difesa viene schiacciato sempre di più, anche perché comincia a essere dominato a centrocampo dalla Roma. I neroverdi hanno comunque diverse occasioni o presupposti molto importanti, ma sono imprecisi. Soprattutto la chance colossale per Konè nel primo tempo. E succede che i giallorossi poi facciano valere la qualità maggiore.

Il tabellino di Roma-Sassuolo 2-0

Marcatori: 76′ Koné (R), 79′ Soulé (R)

Ammoniti: Koné (R), Hermoso (R), Gasperini (R), Muric (S), Matic (S)

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini (87′ Ziolkowski), Hermoso; Celik (87′ Rensch), Pisilli, Koné, Tsimikas (61′ Wesley); Soulé (87′ Romano); Dybala, Ferguson (39′ El Shaarawy).

A disposizione: Vasquez, Zelezny, Ziolkowski, Angelino, Bah, Romano, Rensch, Mirra, Arena, Lulli.

Allenatore: Gasperini.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani (72′ Vranckx), Matic, Koné (82′ Iannoni); Fadera (72′ Cheddira), Pinamonti (82′ Moro), Laurienté (82′ Pierini).

A disposizione: Turati, Satalino, Zacchi, Paz, Odenthal, Skjellerup.

Allenatore: Grosso.

Arbitro: Marcenaro; Assistenti: Mondin-Monaco; IV Uomo: Marchetti; Var: Mangioni; AVar: Di Bello.