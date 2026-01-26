Atalanta
Nzola cambia maglia in Serie A, Sassuolo in pole

M’Bala Nzola è pronto a cambiare maglia in Serie A. La sua avventura a Pisa appare ormai terminata con Alberto Gilardino che ha deciso di non puntare su di lui in vista della seconda parte di stagione.

M'Bala Nzola
Nzola pronto a cambiare maglia (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il centravanti angolano, classe 1996, è pronto a cambiare di nuovo maglia in Serie A con la punta che sarebbe finita nel mirino del Sassuolo, a caccia di rinforzi per la seconda parte di campionato.

I neroverdi sarebbero alla ricerca di una punta in grado di ricoprire il ruolo di vice Pinamonti e, all’occorrenza di giocare in coppia con l’ex centravanti del Genoa. Stando a quanto affermato da Gianluca Di Marzio, l’accordo per l’arrivo dell’attaccante al Sassuolo sarebbe ad un passo e mancherebbe solamente l’ok della Fiorentina, proprietaria del cartellino del centravanti.

