PAGELLE E TABELLINO Sassuolo-Juve 0-3: riscatto David, incubo Idzes

Voti, top e flop del match del ‘Mapei Stadium’ valevole per la 19° giornata del campionato di Serie A
La Juventus domina ed espugna il campo del Sassuolo nella sfida del ‘Mapei Stadium’ valida per l’ultimo turno del girone d’andata del campionato di Serie A.
È un monologo bianconero nel gelo di Reggio Emilia: nel primo tempo è l’autorete di Muharemovic a sbloccare il risultato, con l’ex della sfida che devia nella propria porta un cross di McKennie. La Juve crea occasioni a ripetizione, trovando però i guantoni di Muric.
Nella ripresa i bianconeri chiudono la contesa grazie al perfetto inserimento di Miretti e alla rete del 3-0 di David che riscatta il pomeriggio da incubo contro il Lecce. La Juventus torna così alla vittoria e riaggancia in classifica al quarto posto la Roma.
Le pagelle di Sassuolo-Juventus: Miretti risponde presente
SASSUOLO
TOP: Muric 6,5 – La Juve non gli dà tregua, chiamato in causa a ripetizione dagli attaccanti bianconeri. Mura Yildiz, nella ripresa si oppone anche a Thuram. Indifeso e incolpevole sulle reti della ‘Vecchia Signora’.
FLOP: Idzes 4,5 – Serataccia per il difensore indonesiano, costantemente in affanno di fronte alle offensive bianconere. Combina la frittata sulla rete del 3-0 di David.
Muric 6,5
Walukiewicz 5,5 (90’ Odenthal SV)
Idzes 4,5
Muharemovic 5
Doig 5,5
Thorsvedt 5,5 (39’ Fadera 6)
Matic 5,5 (77’ Lipani SV)
Kone 5
Iannoni 5 (77’ Vranckx SV)
Pinamonti 5
Lauriente 5 (77’ Pierini SV)
All. Grosso 5
JUVENTUS
TOP: David – Gol liberatorio e l’assist per l’imbucata di Miretti: finalmente una serata da protagonista per il canadese, finito nel mirino della critica dopo il pomeriggio horror contro il Lecce. Significativo l’abbraccio di tutta la squadra e di Spalletti dopo la rete del 3-0 bianconero. Risveglio.
Di Gregorio 6
Kalulu 6,5
Bremer 6,5
Koopmeiners 6
McKennie 6,5 (75’ Joao Mario SV)
Locatelli 6,5
Thuram 6,5
Cambiaso 6 (85’ Cabal SV)
Miretti 7 (90’ Zhegrova SV)
Yildiz 6 (85’ Adzic SV)
David 7,5 (75’ Openda SV)
All. Spalletti 7
Serie A, il tabellino di Sassuolo-Juventus
La Juve ritrova la vittoria e David, passeggiando nella tana del Sassuolo. Ottime risposte per Spalletti: oltre al centravanti canadese, da applausi anche la prestazione di Miretti.
SASSUOLO-JUVENTUS 0-3
15’ aut. Muharemovic; 62’ Miretti; 64’ David
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz (90’ Odenthal), Idzes, Muharemovic, Doig; Thorsvedt (39’ Fadera), Matic (77’ Lipani), Kone; Iannoni (77’ Vranckz), Pinamonti, Lauriente (77’ Pierini). Allenatore: Grosso.
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie (75’ Joao Mario), Locatelli, Thuram, Cambiaso (85’ Cabal); Miretti (90’ Zhegrova), Yildiz (85’ Adzic); David (75’ Openda). Allenatore: Spalletti.
Arbitro: Zufferli (sez. Udine)
VAR: Camplone
Ammoniti: –
Espulsi: –
Note: recupero 3’ e 3’; presenti 19.488 spettatori per la gara del ‘Mapei Stadium’