Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO Sassuolo-Juve 0-3: riscatto David, incubo Idzes

Foto dell'autore

Voti, top e flop del match del ‘Mapei Stadium’ valevole per la 19° giornata del campionato di Serie A

La Juventus domina ed espugna il campo del Sassuolo nella sfida del ‘Mapei Stadium’ valida per l’ultimo turno del girone d’andata del campionato di Serie A.

Le pagelle di Sassuolo-Juve
La Juventus espugna il campo del Sassuolo (Ansa) – Calciomercato.it

È un monologo bianconero nel gelo di Reggio Emilia: nel primo tempo è l’autorete di Muharemovic a sbloccare il risultato, con l’ex della sfida che devia nella propria porta un cross di McKennie. La Juve crea occasioni a ripetizione, trovando però i guantoni di Muric.

Nella ripresa i bianconeri chiudono la contesa grazie al perfetto inserimento di Miretti e alla rete del 3-0 di David che riscatta il pomeriggio da incubo contro il Lecce. La Juventus torna così alla vittoria e riaggancia in classifica al quarto posto la Roma.

Le pagelle di Sassuolo-Juventus: Miretti risponde presente

SASSUOLO

TOP: Muric 6,5 – La Juve non gli dà tregua, chiamato in causa a ripetizione dagli attaccanti bianconeri. Mura Yildiz, nella ripresa si oppone anche a Thuram. Indifeso e incolpevole sulle reti della ‘Vecchia Signora’.

FLOP: Idzes 4,5 – Serataccia per il difensore indonesiano, costantemente in affanno di fronte alle offensive bianconere. Combina la frittata sulla rete del 3-0 di David.

Muric 6,5

Walukiewicz 5,5 (90’ Odenthal SV)

Idzes 4,5

Muharemovic 5

Doig 5,5

Thorsvedt 5,5 (39’ Fadera 6)

Matic 5,5 (77’ Lipani SV)

Kone 5

Iannoni 5 (77’ Vranckx SV)

Pinamonti 5

Lauriente 5 (77’ Pierini SV)

All. Grosso 5

JUVENTUS

TOP: David – Gol liberatorio e l’assist per l’imbucata di Miretti: finalmente una serata da protagonista per il canadese, finito nel mirino della critica dopo il pomeriggio horror contro il Lecce. Significativo l’abbraccio di tutta la squadra e di Spalletti dopo la rete del 3-0 bianconero. Risveglio.

Di Gregorio 6

Kalulu 6,5

Bremer 6,5

Koopmeiners 6

McKennie 6,5 (75’ Joao Mario SV)

Locatelli 6,5

Thuram 6,5

Cambiaso 6 (85’ Cabal SV)

Miretti 7 (90’ Zhegrova SV)

Yildiz 6 (85’ Adzic SV)

David 7,5 (75’ Openda SV)

All. Spalletti 7

Serie A, il tabellino di Sassuolo-Juventus

La Juve ritrova la vittoria e David, passeggiando nella tana del Sassuolo. Ottime risposte per Spalletti: oltre al centravanti canadese, da applausi anche la prestazione di Miretti.

Sassuolo-Juve, la rete del 3-0 di David
La rete del 3-0 di Jonathan David (Ansa) – Calciomercato.it

SASSUOLO-JUVENTUS 0-3
15’ aut. Muharemovic; 62’ Miretti; 64’ David

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz (90’ Odenthal), Idzes, Muharemovic, Doig; Thorsvedt (39’ Fadera), Matic (77’ Lipani), Kone; Iannoni (77’ Vranckz), Pinamonti, Lauriente (77’ Pierini). Allenatore: Grosso.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie (75’ Joao Mario), Locatelli, Thuram, Cambiaso (85’ Cabal); Miretti (90’ Zhegrova), Yildiz (85’ Adzic); David (75’ Openda). Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Zufferli (sez. Udine)
VAR: Camplone 
Ammoniti: –
Espulsi: –

Note: recupero 3’ e 3’; presenti 19.488 spettatori per la gara del ‘Mapei Stadium’

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie