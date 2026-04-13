Meno di 20 milioni: ecco i primi due colpi estivi della Juventus | CM

La Juve lotta per un posto in Champions League e intanto pianifica il mercato in vista della prossima stagione

La Juventus esce con i tre punti in saccoccia da uno snodo fondamentale nella corsa Champions, trascinata dall’ex Jeremie Boga nella trasferta sul campo dell’Atalanta.

Altro gol pesantissimo per l’attaccante ivoriano, determinante ancora una volta grazie al 4° centro stagionale con la maglia bianconera. Sicuramente l’acquisto più azzeccato dell’era Comolli, con Boga prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Nizza. Il classe ’97 a suon di reti e prestazioni di livello si sta guadagnando la conferma sotto la Mole, con la dirigenza molto soddisfatta del suo rendimento sotto la guida Spalletti.

Un’arma che si sta rivelando molto efficace nella rincorsa al quarto posto della ‘Vecchia Signora’, con il tecnico di Certaldo che sta utilizzando il giocatore anche da falso nueve e non solo come vice Yildiz sulla corsia sinistra del pacchetto offensivo.

Calciomercato Juve, non solo Boga: gli scenari per il riscatto di Holm

Tornato a fari spenti in Italia, Boga si sta rivelando l’uomo in più della Juventus e tutto lascia presagire la permanenza a Torino la prossima estate. Il club bianconero dovrà sborsare 4,8 milioni di euro, con il franco-ivoriano che firmerebbe un contratto fino al 2029 andando a percepire un ingaggio intorno ai 2,5 milioni netti a stagione.

Se Boga corre verso la permanenza, tutto da scrivere è invece il futuro di Emil Holm. Lo svedese è stato frenato subito da un infortunio al suo arrivo alla Continassa, ma in una partita delicata come quella contro l’Atalanta ha risposto subito presente alla chiamata da titolare di Spalletti. Il 25enne laterale piace all’ex Ct della Nazionale e nel rush finale del campionato si gioca la riconferma in maglia bianconera.

Holm potrebbe essere una preziosa pedina sulle corsie esterne dietro ai titolari, con Comolli e soci che lavorano per abbassare il prezzo del riscatto dal Bologna al momento fissato a 15 milioni di euro più 3 di bonus. La Juve – come raccolto da Calciomercato.it – vorrebbe scendere sotto i 15 milioni o proporre uno scambio a titolo definitivo tra il nazionale svedese e Joao Mario, quest’ultimo attualmente in prestito al sodalizio felsineo.

Holm, prima del trasferimento sotto la Mole, nel mercato di gennaio era stato sondato anche da Inter e Napoli in Serie A.