Crollo Milan, attacco frontale: “Ho visto una squadra vuota”

Il ko con l’Udinese mette in discussione l’obiettivo Champions, dato per raggiunto fino allo scontro diretto col Napoli

La pesante sconfitta casalinga con l’Udinese, uno 0-3 senza storia, mette in discussione la qualificazione in Champions del Milan fino a due settimane fa data per scontata, tanto che si parlava ancora di obiettivo Scudetto.

L’analisi della sconfitta di sabato, la seconda consecutiva dopo il ko in casa del Napoli, non può che essere spietata: “Ho visto una squadra vuota – il duro commento a Dazn dell’ex rossonero Cristian Brocchi – In campo è sceso un Milan poco incisivo e poco determinato. I giocatori in campo non si aiutavano tra loro“.

Brocchi fa un confronto con il Milan antecedente a questo ultimo negativo periodo che rischia di mettere davvero a forte rischio l’obiettivo Champions. Fra due settimane lo scontro diretto con una Juve ora indietro solo tre punti: “Durante tutta la stagione aveva catturato l’occhio quanto la squadra lavorasse d’insieme, ora invece sembra come se fossero svuotati, dal punto emotivo e delle ambizioni“.

La squadra potrebbe aver subito un contraccolpo psicologico dopo aver perso le ultime residue speranze Scudetto: “Sì, i giocatori potrebber aver subito un duro colpo e adesso non riescono più a tirare fuori le loro qualità”. Spetta ad Allegri, finito ovviamente nel mirino di tanti tifosi, risollevare la squadra per non fallire quello che era ed è l’obiettivo minimo di questa stagione.