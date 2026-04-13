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Crollo Milan, attacco frontale: “Ho visto una squadra vuota”

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Il ko con l’Udinese mette in discussione l’obiettivo Champions, dato per raggiunto fino allo scontro diretto col Napoli

La pesante sconfitta casalinga con l’Udinese, uno 0-3 senza storia, mette in discussione la qualificazione in Champions del Milan fino a due settimane fa data per scontata, tanto che si parlava ancora di obiettivo Scudetto.

Allegri durante una partita del Milan
Polveriera Milan, attacco frontale: “Ho visto una squadra vuota” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’analisi della sconfitta di sabato, la seconda consecutiva dopo il ko in casa del Napoli, non può che essere spietata: “Ho visto una squadra vuota – il duro commento a Dazn dell’ex rossonero Cristian Brocchi – In campo è sceso un Milan poco incisivo e poco determinato. I giocatori in campo non si aiutavano tra loro“.

Brocchi fa un confronto con il Milan antecedente a questo ultimo negativo periodo che rischia di mettere davvero a forte rischio l’obiettivo Champions. Fra due settimane lo scontro diretto con una Juve ora indietro solo tre punti: “Durante tutta la stagione aveva catturato l’occhio quanto la squadra lavorasse d’insieme, ora invece sembra come se fossero svuotati, dal punto emotivo e delle ambizioni“.

La squadra potrebbe aver subito un contraccolpo psicologico dopo aver perso le ultime residue speranze Scudetto: “Sì, i giocatori potrebber aver subito un duro colpo e adesso non riescono più a tirare fuori le loro qualità”. Spetta ad Allegri, finito ovviamente nel mirino di tanti tifosi, risollevare la squadra per non fallire quello che era ed è l’obiettivo minimo di questa stagione.

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