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Pagelle Milan-Udinese 0-3, i voti della sfida: crollo rossonero, Champions a rischio

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I voti di Milan-Udinese, partita valida per la giornata numero 32 di Serie A. Una sconfitta pesante per i rossoneri che rischiano di veder sfumare tutto il loro vantaggio nella corsa a un posto nella prossima Champions League.

Un ko duro da digerire per i tifosi del Milan che, dopo la sconfitta arrivata in casa del Napoli, perdono anche contro l’Udinese che ha saputo sfruttare al meglio le ripartenze per avere la meglio della squadra di Massimiliano Allegri, apparsa completamente in confusione, in particolare nel primo tempo.

Massimiliano Allegri
Voti e pagelle Milan-Udinese (Ansa Foto) – calciomercato.it

Bianconeri in vantaggio grazie all’autorete di Bartesaghi che ha deviato nella propria porta un cross di Atta, mentre il raddoppio è arrivato grazie a un colpo di testa di Ekkelenkamp che è riuscito ad eludere la marcatura di De Winter e girare alle spalle di Maignan. Nella ripresa arriva il terzo gol di Tra i peggiori in campo Leao, beccato dai fischi del pubblico in particolare nel primo tempo.

Voti Milan-Udinese 0-3, nuovo ko per i rossoneri: Champions a rischio

MILAN (4-3-3): Maignan 6; Athekame 5 (46′ Fullkrug 5,5), De Winter 4,5, Pavlovic 6, Bartesaghi 5; Ricci 5,5 (60′ Fofana 6), Modric 5,5 (72′ Jashari 6), Rabiot 5,5; Saelemaekers 6, Leao 5 (77′ Loftus-Cheek sv), Pulisic 5,5 (72′ Nkunku 6). Allenatore Allegri
UDINESE (3-5-1-1): Okoye 6,5; Kristensen 6,5, Kabasele 6,5, Solet 7; Ehizibue 6,5, Ekkelenkamp 7,5 (86′ Miller sv), Karlstrom 6,5, Atta 7,5 (86′ Zarraga sv), Kamara 6,5; Zaniolo 7 (62′ Piotrowski 6); Davis 6,5 (76′ Gueye 6). Allenatore Runjaic.
ARBITRO: Marchetti
AMMONITI: Leao, Kristensen
MARCATORI: autogol Bartesaghi, Ekkelenkamp, Atta

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