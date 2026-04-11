Bordata di fischi per Leao a San Siro, rottura totale

Momento difficile per Rafael Leao in casa Milan con l’attaccante portoghese che sta vivendo un periodo difficile in casa rossonera ed ora è stato beccato dai fischi anche del pubblico di San Siro, fino a questo momento molto vicino al proprio numero dieci.

Il periodo complicato del classe 1999 sta proseguendo con l’attaccante che non sta riuscendo a dare il suo contributo alla causa della squadra di Allegri e proseguono le voci riguardanti un suo possibile addio alla fine della stagione.

La partita contro l’Udinese è la fotografia del momento di Rafael Leao con il portoghese che è stato ammonito per aver protestato con un applauso nei confronti dell’arbitro quando lo ha ammonito per un fallo su un difensore ospite. Alcuni atteggiamenti in campo della punta sono stati beccati dal pubblico, in particolare quando ha scelto di tornare indietro mentre la formazione di Allegri era in ripartenza.

Un errore a pochi passi dalla porta, poi, ha portato i tifosi rossoneri a fischiare di nuovo il giocatore che avrebbe potuto trovare il gol del momentaneo 1-1.