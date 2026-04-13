Tentativo con la Juve dopo che l’Inter lo ha mollato: 15 milioni e si chiude

La strada per i bianconeri sarebbe pressoché spianata. Tutti i dettagli

All’Inter piace molto, ma per il dopo Sommer la scelta è ricaduta su un altro portiere. Sappiamo ormai su chi: Guglielmo Vicario, per il quale i nerazzurri sono già molto avanti.

Di recente Ausilio è stato a Londra per marcare il territorio e avviare il dialogo col Tottenham. Sarà un’operazione sui 15/20 milioni, la metà qualora gli Spurs dovessero retrocedere.

Per l’eredità di Sommer, l’Inter aveva ovviamente valutato anche altri portieri. Tenendo fuori quelli impossibili da raggiungere, sulla lista dei dirigenti figurava anche Elia Caprile, l’estate scorsa diventato tutto del Cagliari.

I sardi hanno versato circa 8 milioni nelle casse del Napoli, un investimento lungimirante con odore di plusvalenza.

Caprile potrebbe fruttare almeno il doppio al club rossoblù. Chi lo segue lavora e lavorerà per sistemarlo in un club di livello superiore, o meglio ancora in una big di Serie A. Sfumata la pista Inter, un tentativo potrebbe essere fatto con la Juventus, intenzionata a scaricare Di Gregorio a fine stagione.

Spalletti vorrebbe però un profilo molto più esperto e pronto, il ‘sogno’ è quell’Alisson già avuto alla Roma, mentre De Gea è l’alternativa più credibile. Per Caprile potrebbe aprirsi una possibilità nella Capitale, sponda Roma visto che Svilar è oggetto del desiderio di alcuni top team stranieri.