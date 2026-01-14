Atalanta
UFFICIALE, ginocchio ko e stagione finita: cambia il mercato Juve

Il giocatore si è già sottoposto a un intervento chirurgico

La stagione del terzino sinistro è già finita. Il club ha annunciato che si è operato al ginocchio destro: “L’intervento è perfettamente riuscito e nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo“.

UFFICIALE, ginocchio ko e stagione finita: cambia il mercato Juve (Sassuolo Calcio) – Calciomercato.it

È terminata con largo anticipo l’annata di Fali Cande, la prima con la maglia del Sassuolo. Il difensore di piede mancino si è fermato dopo appena 13 partite tra campionato e Coppa Italia. Per l’ex Venezia grave infortunio al ginocchio destro.

Come informa la società neroverde, il classe ’98 della Guinea-Bissau “si è sottoposto a intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore”. L’ultima partita stagionale di Cande è stata, quindi, quella col Parma dello scorso 3 gennaio: entrò a 4 minuti dal novantesimo.

Sassuolo, Rouhi dalla Juve per sostituire Cande

Il Sassuolo dovrebbe ora trovare un sostituto, anche in prestito. L’AD Carnevali e il Ds Palmieri potrebbero bussare in casa della Juventus. Il nome che può fare al caso di mister Grosso è quello di Rouhi, classe 2004 svedese lanciato in prima squadra da Thiago Motta e quest’anno impegnato con la NextGen in Serie C.

Sassuolo, Rouhi dalla Juve per sostituire Cande (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il Sassuolo vanta eccellenti rapporti con la Juve. Tutt’altro che impossibile, dunque, un accordo sulla base di un prestito secco fino al termine della stagione.

