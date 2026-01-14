UFFICIALE, ginocchio ko e stagione finita: cambia il mercato Juve

Il giocatore si è già sottoposto a un intervento chirurgico

La stagione del terzino sinistro è già finita. Il club ha annunciato che si è operato al ginocchio destro: “L’intervento è perfettamente riuscito e nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo“.

È terminata con largo anticipo l’annata di Fali Cande, la prima con la maglia del Sassuolo. Il difensore di piede mancino si è fermato dopo appena 13 partite tra campionato e Coppa Italia. Per l’ex Venezia grave infortunio al ginocchio destro.

Come informa la società neroverde, il classe ’98 della Guinea-Bissau “si è sottoposto a intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore”. L’ultima partita stagionale di Cande è stata, quindi, quella col Parma dello scorso 3 gennaio: entrò a 4 minuti dal novantesimo.

Report medico Fali Candé https://t.co/HGcwh2kiwr — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) January 13, 2026

Sassuolo, Rouhi dalla Juve per sostituire Cande

Il Sassuolo dovrebbe ora trovare un sostituto, anche in prestito. L’AD Carnevali e il Ds Palmieri potrebbero bussare in casa della Juventus. Il nome che può fare al caso di mister Grosso è quello di Rouhi, classe 2004 svedese lanciato in prima squadra da Thiago Motta e quest’anno impegnato con la NextGen in Serie C.

Il Sassuolo vanta eccellenti rapporti con la Juve. Tutt’altro che impossibile, dunque, un accordo sulla base di un prestito secco fino al termine della stagione.