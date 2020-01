CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO / Fermata sul pareggio ieri dall'Atalanta, l'Inter si appresta ad entrare in una settimana molto intensa sul fronte calciomercato. Se in entrata c'è grande attesa per le trattative Eriksen, Giroud e Vidal, in uscita a tenere banco è sempre il futuro di Gabigol. La cessione dell'attaccante brasiliano porterà in cassa un tesoretto importante (tra i 16 e i 19 milioni di euro) per finanziare anche i colpi richiesti da Conte, ma ancora non si può parlare di un'intesa totale tra il Flamengo e gli agenti del mancino 23enne.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it , la prossima settimana può rivelarsi decisiva per la definitiva fumata bianca, con una possibile spedizione italiana di alcuni intermediari coinvolti nell'affare.

I rubronegros sono pronti a fare uno sforzo importante (3-3,5 milioni di euro) per avvicinarsi alle richieste del calciatore e un alleato importante è rappresentato anche dall'assenza di proposte importanti dall'Europa. Stando alle informazioni in nostro possesso, infatti, al di là delle semplici manifestazioni d'interesse di alcune big inglesi, ad oggi l'unico club che ha realmente presentato un'offerta concreta è stato il West Ham, chiedendo il calciatore in prestito. Una formula non presa in considerazione dalla dirigenza nerazzurra. Se non si dovesse trovare una soluzione a breve, il calciatore dovrà iniziare ad allenarsi ad Appiano Gentile, ma Antonio Conte ha già avuto modo di dire direttamente al ragazzo di voler puntare su altri attaccanti.