INTER SANCHEZ CONTE / Minuto 80 di Inter-Atalanta, Antonio Conte manda in campo Matteo Politano, in odor di cessione, e non Alexis Sanchez. Partono le polemiche: i tifosi domandano perché l'ex Sassuolo e non il cileno, lontano dai terreni di gioco da ottobre ormai e le critiche approdano anche in sala stampa. Durante la conferenza post match arriva la domanda sull'ex Manchester United ma il tecnico salentino non ci sta e attacca: "Per schierarli devono stare bene. Oppure sono deficiente e mi voglio fare male. Se faccio entrare qualcuno deve stare bene, non voglio fare harakiri. Non sono mica un demente".

Uno sfogo quello del tecnico salentino che segue quello fatto davanti alla tv dove è tornato a parlare di "coperta corta": un chiaro messaggio rivolto alla società per intervenire il prima possibile sul mercato.

Dagli acquisti agli infortuni con Sanchez fermo ai box dal 2 ottobre e protagonista di appena 129 minuti in campo con la maglia nerazzurra: quattro scampoli di gara prima dell'infortunio. Nelle ultime due gare è finito in panchina ma senza entrare: "Per fare entrare qualcuno deve stare bene" spiega Conte e fa capire che il cileno non è ancora pienamente recuperato. Un indizio in più sulla necessità perdi intervenire anche in attacco conin attesa.

