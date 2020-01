INTER ATALANTA PAGELLE TABELLINO / Un Super Handanovic salva allo scadere l'Inter nell'anticipo contro l'Atalanta. La 'Dea' grazie a Gosens reagisce e pareggia l'iniziale vantaggio ad opera di Lautaro Martinez, sfiorando il colpo grosso nel finale. Il capitano e portiere di casa è però insuperabile, neuralizzando dal dischetto Muriel. Malinovskyi cambia la gara con il suo ingresso in campo, a Conte non bastano un partenza a razzo e gli spunti di Lautaro. Atalanta più brillante dopo l'intervallo: Gasperini recrimina per la traversa dell'ucraino e il penalty fallito da Muriel.

INTER

Handanovic 8 - Salva l'Inter nel finale di primo tempo sull'incornata di Toloi. Sorpreso dalla zampata di Gosens, fa esplodere 'San Siro' con il rigore neutralizzato allo scadere a Muriel. Si conferma un pararigori per eccellenza.

Godin 5,5 - Appena l'Atalanta accelera va in difficoltà. Ad oggi è una riserva nelle gerarchie di Conte.

De Vrij 6 - Ha gioco facile con Zapata, meno con Muriel e sopratutto Malinovskyi. Per una volta 'umano' il muro olandese.

Bastoni 5,5 - Sostanza e personalità per 87 minuti. Nel finale ingenuo sul fallo da rigore ai danni di Malinovskyi.

Candreva 5 - Serata sottotono per il 'pendolino' di Conte. Gosens lo mette alle strette e lo punisce beffandolo sul gol del pareggio.

Gagliardini 5 - Viene coinvolto poche volte, palla la piede spesso è macchinoso. Prova insufficiente.

Brozovic 6 - Gesiste bene le operazioni per 60 minuti, poi soffre come tutta l'Inter l'esuberanza degli avversari.

Sensi 5,5 - Al rientro dal dal primo minuto, riifornisce con qualità le punte e non demerita nel primo tempo. Cala vistosamente nella ripresa (71' Borja Valero 5,5 - Entra nel momento peggiore dell'Inter).

Biraghi 5 - Partita anonima, troppo timido contro Hateboer. Conte ha bisogno di un rinforzo e presto sulla sinistra.

Lautaro Martinez 7 - Indomabile nel primo tempo: la difesa ospite non riesce a contenerlo. Firma un gol da attaccante vero, Palomino gli nega poco dopo la gioia del raddoppio. Difficile tenere quei ritmi anche nella ripresa: esce stremato (80' Politano s.v.).

Lukaku 6,5 - Partenza a razzo: colpisce il legno dopo pochissimi secondi. Qualche minuto più tardi serve a Lautaro la palla del vantaggio. Si sbatte come di consueto come un leone, anche se dopo il palo non calcia praticamente mai verso lo specchio della porta.

Allenatore: Conte 5,5 - Bella Inter nel primo tempo, che parte subito forte sfiorando anche il raddoppio. La gara cambia però dopo l'intervallo, con i padroni di casa in balia dell'Atalanta. Salvato da Handanovic, rischia il sorpasso domani dalla rivale Juventus.

ATALANTA

Gollini 6 - Lautaro lo brucia all'alba del match. Per il resto è attento e sicuro nell'area piccola.

Toloi 5,5 - La combina grossa doppo 4 minuti: buco e via libera per il vantaggio di Lautaro.

Tenta di riscattarsi, ma Handanovic è un muro nel finale di primo tempo.

Palomino 6,5 - Il migliore del reparto difensivo, salva sulla linea sullo scatenato Lautaro evitando il 2-0. Regge l'urto con Lukaku.

Djimsiti 5,5 - Ha dei clienti difficili: non sempre è reattivo nell'anticipo.

Hateboer 6 - Spinge con costanza, duettando bene con Gomez. Alle volte manca però di lucidità nel cross.

Pasalic 6,5 - 'Retrocesso' in mediana, centrocampista totale. Fa gioco da dietro e si inserisce con i tempi giusti: Lautaro, in maniera sospetta, lo disturba nell'occasione del possibile 1-1 (70' Muriel 4,5 - Dà vivacità, l'errore dal dischetto pesa però come un macigno).

De Roon 5,5 - In grossa difficoltà nella prima parte. Reagisce in corso d'opera, anche se ogni tanto difetta in fase d'impostazione.

Gosens 7 - Ha due buone occasioni ma non ne approfitta. Dalle sue parti arrivano comunque diversi pericoli per l'Inter, tra cui il sinistro mortifero che sorprende Handanovic. Esterno goleador (91' Castagne s.v.).

Gomez 6,5 - Lega il gioco e non dà come al solito punti di riferimento. Regista arretrato: illumina la manovra dei suoi, anche se manca il guizzo risolutore.

Ilicic 6,5 - Inzia al piccolo trotto, decisamente meglio nella ripresa. Più incisivo, calamita il pallone nell'ultimo spezzone di partita. Anche se non brilla e non fa la differenza come nelle ultime uscite.

Zapata 5 - Tenta di farsi largo nell'area interista e di lavorare qualche pallone sporco. Gli manca però il guizzo dei tempi migliori: il lungo stop pesa, condizione un po' approssimativa (52' Malinovskyi 7 - Cambia la partita per l'Atalanta: colpisce subito la traversa con uno splendido sinistro, poi serve a Gosens la palla dell'1-1. Si procura pure il rigore poi sbagliato da Muriel).

Allenatore: Gasperini 7 - Partenza lenta, con l'Inter che rischia di andare sul 2-0. Dopo mezz'ora la 'Dea' si sveglia, mettendo nel secondo tempo alle strette la capolista. Un super Handanovic gli nega l'impresa.

Arbitro: Rocchi 5,5 - Lascia più di qualche dubbio l'intervento di Lautaro su Pasalic sul finire della prima frazione. Corretta sembra invece la decisione sul contatto Malinovskyi-Bastoni. Per il resto gara senza macchie.

TABELLINO

Inter-Atalanta 1-1 - 4' Lautaro Martinez (I); 75' Gosens (A)

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi (71' Borja Valero), Biraghi; Lautaro Martinez (80' Politano), Lukaku. All.: Conte. A disposzione: Padelli, Berni, Vecino, Sanchez, Ranocchia, Lazaro, Dimarco, Esposito, Pirola. Agoume

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic (70' Muriel), Gosens (91' Castagne); Ilicic, Gomez; Zapata (52' Malinovskyi). All.: Gasperini. A disposizione: Rossi, Sportielo, Masiello, Freuler, Piccoli, Da Riva, Okoli, Traore, Heidenreich

Arbitro: Rocchi (sez. Firenze)

VAR: Irrati

Ammoniti: Hateboer (A), de Roon (A), Palomino (A), Sensi (I), Godin (I)

Espulsi:

Note: recupero 1' e 4'; spettatori 70.042