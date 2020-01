CALCIOMERCATO NAPOLI CALLEJON / Josè Maria Callejon, con l’avvento di Rino Gattuso, sta gradualmente tornando ai suoi livelli. Il calciatore di movimento più presente del decennio passato nei cinque campionati top, nel 4-3-3 di ‘Ringhio’ è nuovamente intoccabile e con Sassuolo e Inter ha mostrato le sue letali doti d’inserimento, firmando un assist (l’ottavo stagionale) contro i nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, ESCLUSIVO agente Callejon: “Niente Cina, a gennaio vuole restare!”

Calciomercato Napoli, Callejon resta e attende il rinnovo

Come aveva annunciato il suo agente ai nostri microfoni, nonostante gli insistenti rumors dei mesi scorsi, lo spagnolo non aveva raggiunto accordi con club cinesi e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, in questi giorni ha confermato alla società la sua ferma intenzione di non cambiare aria a gennaio.

Una scelta che aveva caldeggiato pubblicamente lo stesso Gattuso, per il quale l’ex madridista è fondamentale.

A dicembre,si era incontrato con il calciatore, che ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora raggiunto un accordo per prolungarlo.

Il patron gli ha ribadito stima e volontà di continuare insieme il percorso iniziato nel 2013, ma la trattativa con Manuel Garcia Quilon, viste le diverse priorità del club sul mercato in queste settimane, non è ripartita. Il giocatore, a sua volta, ha ammesso la sua disponibilità a firmare in azzurro praticamente a vita, ma non va escluso un suo ritorno a casa a fine stagione.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, ESCLUSIVO: Callejon, nuovi contatti per il rinnovo! I retroscena

Calciomercato Napoli, sondaggio dall'Espanyol per Callejon

Sono diverse le squadre della Liga interessatesi alla sua situazione: tra queste c’è l’Espanyol, nel quale il motrileño ha già militato tra 2008 e 2011. Discorsi sospesi, in ogni caso: la priorità è risalire la china col Napoli e ritrovarsi, nelle prossime settimane, con la società per allacciare nuovamente il discorso rinnovo. Prima il campo, poi tutto il resto.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Lazio-Napoli, i convocati di Gattuso: escluso un altro big

Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO | Respinti quattro club per Luperto