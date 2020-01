CALCIOMERCATO MILAN ALLEGRI / Undicesimo posto in Serie A con soli 22 punti in 18 giornate. Il Milan vive un'altra stagione deludente e, quando siamo soltanto nel calciomercato di gennaio, inizia a pianificare la prossima rivoluzione estiva, che oltre a svariate cessioni e nuovi acquisti, dovrebbe portare a un nuovo cambio in panchina. Così, mentre Pioli cerca soluzioni all'ennesima crisi stagionale, si moltiplicano le indiscrezioni sul ritorno di Max Allegri, alla ricerca di un nuovo club dopo l'esaltante esperienza alla Juventus.

Per il tecnico italiano spuntano quindi novità importanti sul ruolo che avrebbe in casa rossonera: clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Allegri ha scelto la prossima panchina

Calciomercato Milan, Allegri in panchina: ultime e dettagli

Molteplici potrebbero essere le cessioni eccellenti del Milan tra gennaio e prossima estate. Il club, pur consapevole di poter perdere parte dei capitali investiti, cerca nuovi giocatori per rilanciare il progetto, mentre il marchio del club potrebbe tornare in auge grazie all'arrivo di un tecnico top in panchina. L’indiziato numero uno, riporta 'La Gazzetta dello Sport', è Allegri, che potrebbe essere convinto da un ruolo alla Ferguson. Il tecnico degli ultimi successi rossoneri piace per il suo trasformismo tattico e la capacità di valorizzare molti giovani. Importanti novità si attendono quindi nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Viviano per il post Reina: le ULTIME di CM.IT

LEGGI ANCHE >>> Milan, la bomba del 'Sun' | Piatek al Tottenham, è fatta!