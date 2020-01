Calciomercato Parma, arriva Kurtic: tutto fatto

CALCIOMERCATO PARMA KURTIC SPAL / Tutto fatto per il passaggio di Jasmin Kurtic al Parma. Il centrocampista lascia la Spal per vestire la maglia gialloblu: la trattativa è ormai in chiusura tanto che lo sloveno è sbarcato in città per le svolgere le visite mediche.

Un colpo che porterà il Parma a sborsare una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Sono arrivate già le prime parole da giocatore gialloblu: "Ci vediamo lunedì!", riporta 'Gazzetta di Parma'. Kurtic spera dunque di essere a disposizione di D'Aversa già contro il Lecce.

