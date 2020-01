CALCIOMERCATO CAGLIARI PINNA EMPOLI/ Ora è ufficiale, Simone Pinna si è trasferito all'Empoli di Roberto Muzzi a titolo temporaneo. Classe 1997, il terzino destro che sembrava aver convinto Rolando Maran all'inizio della stagione, approda in Serie B per tentare la promozione con la società toscana di Corsi.

Visite mediche superate e firma sul contratto per Pinna che arriva quindi al Castellani di Empoli in prestito per sei mesi con diritto di riscatto fissato sui due milioni di euro e controriscatto sui tre.