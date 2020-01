CALCIOMERCATO INTER KUMBULLA MANCHESTER UNITED / Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona e della nazionale albanese, è uno dei prospetti più interessanti della Serie A ed è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati della prossima finestra estiva di mercato. L'Inter ha avviato i contatti con la dirigenza gialloblu per bloccare il talento di Juric in vista di giugno, offrendo Dimarco come contropartita tecnica.

Calciomercato Inter, affare Kumbulla: pericolo Premier League. C'è l'offerta

Secondo quanto riportato dal tabloid 'Daily Star' su Kumbulla c'è da registrare il forte interesse di diverse società europee. Oltre ad Inter, Napoli e Fiorentina, anche il Lipsia starebbe pensando al difensore classe 2000 ma la concorrente numero uno della dirigenza nerazzurra è il Manchester United. Per Kumbulla il club inglese sarebbe disposto ad investire una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

