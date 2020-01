Calciomercato Milan, obiettivo Fofana: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN FOFANA - Sistemato, almeno in parte, l'attacco con il ritorno dello svincolato Ibrahimovic, adesso la priorità del Milan in questa sessione invernale di calciomercato è quella di rinforzare il reparto arretrato. Il nome in cima al taccuino della dirigenza rossonera era quello di Todibo del Barcellona, dal quale si attende ancora una decisione definitiva, ma filtra pessimismo.

In Serie A, invece, al 'Diavolo' viene accostato l'esperto danese Kjaer, in uscita dall'Atalanta, per il quale finora ci sono stati contatti solo con la Sampdoria

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, asta per Piatek: spunta un nuovo club

Altro giovane talento nel mirino del Milan è Wesley Fofana. Ad appena 19 anni il difensore centrale francese di origini maliane vanta già molti estimatori grazie alla sua capacità di vincere i duelli uno contro uno e la visione di gioco in fase si di impostazione: dagli inglesi dell'Everton ai tedeschi del Lipsia fino al Monaco in patria, molti sono pronti a dare l'assalto. Ma secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il Saint Etienne non ha alcuna intenzione di cedere il suo gioiello a gennaio, anzi: l'idea di Puel è quella di puntare su di lui anche la prossima stagione e dichiararlo incedibile anche in estate. A preoccupare sono però gli infortuni: alla sua prima stagione tra i professionisti, Fofana si è già dovuto fermare due volte ai box.

LEGGI ANCHE >>> Milan, non solo Ibrahimovic: altri due ritorni clamorosi!