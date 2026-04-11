Il portoghese è legato al club rossonero da altri due anni di contratto

L’avventura di Rafa Leao al Milan potrebbe davvero essere giunta agli sgoccioli. Lo si dice ormai da un paio d’anni più o meno in questo periodo, ma stavolta sembra quella ‘giusta’. Fonti vicine al club rossonero danno quest’ultimo più che disponibile a trattare la cessione del portoghese.

Il feeling con Allegri non è scattato e poi c’è forse la voglia di liberarsi di un ingaggio pesante, circa 6,5 milioni senza contare che il contratto scade nel 2028. Insomma, la prossima estate rappresenterà l’ultima occasione per incassare una somma adeguata dal cartellino dell’ex Lille. A meno di un rinnovo oggi certo non nei piani di Cardinale e soci.

Il prezzo di Leao lontanissimo dalla clausola

Secondo il ‘Corriere della Sera’, il Milan direbbe sì alla vendita del suo numero 10 (comunque il capocannoniere della squadra insieme a Pulisic) anche dinanzi a una proposta da 50 milioni di euro. Se troppi o pochi dipende dai punti di vista, certamente parliamo di una cifra lontanissima da quella della clausola – 175 milioni di euro – valida solo nelle prime due settimane di luglio.

Spunta il Barcellona

Allo stato attuale Leao non ha un gran mercato. Il catalano ‘Sport’ scrive addirittura che si è offerto al Barcellona, ma che per il club blaugrana non rappresenta un profilo interessante. Non lo sarebbe neanche in caso di mancato riscatto di Rashford, poiché eventualmente Laporta e Deco andrebbero su un calciatore più giovane e meno impegnativo dal punto di vista economico.

Per quanto riguarda la difesa, invece, il Barça guarda sì alla nostra Serie A: come noto in cima alla lista c’è Bastoni dell’Inter, con Lucumì del Bologna tra le alternative se non il piano B in assoluto.