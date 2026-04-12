Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Bye Bye Milan, offerta faraonica dalla MLS: i dettagli

Foto dell'autore

Arrivano pessime notizie per il Milan in vista della prossima stagione: appare sempre più vicino il suo passaggio in MLS. 

Il Milan guarda al futuro e punta a conquistare un posto nella prossima Champions League, ma intanto arrivano pessime notizie di mercato per il club allenato da Max Allegri. Nelle scorse ore vi abbiamo parlato della clamorosa suggestione Lewandowski, ma quasi sicuramente non sarà il centravanti polacco il grande colpo dei rossoneri in attacco.

Lewandowski (Ansafoto) – calciomercato.it

A confermato è adesso l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, secondo cui dall’America sarebbe arrivata un’offerta faraonica per il 37enne originario di Varsavia, il cui contratto con il Barcellona scadrà il prossimo 30 giugno 2026.

Niente Milan e niente Juve, dunque, per Lewandowski che potrebbe dire addio in estate alla Liga spagnola per andare a giocare nella Major League Soccer: una destinazione davvero inaspettata, almeno fino a qualche settimana fa. In ogni caso, seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende in casa Milan e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso dei prossimi giorni.

367

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

2 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

3 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

6 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 16%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU