Bye Bye Milan, offerta faraonica dalla MLS: i dettagli

Arrivano pessime notizie per il Milan in vista della prossima stagione: appare sempre più vicino il suo passaggio in MLS.
Il Milan guarda al futuro e punta a conquistare un posto nella prossima Champions League, ma intanto arrivano pessime notizie di mercato per il club allenato da Max Allegri. Nelle scorse ore vi abbiamo parlato della clamorosa suggestione Lewandowski, ma quasi sicuramente non sarà il centravanti polacco il grande colpo dei rossoneri in attacco.
A confermato è adesso l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, secondo cui dall’America sarebbe arrivata un’offerta faraonica per il 37enne originario di Varsavia, il cui contratto con il Barcellona scadrà il prossimo 30 giugno 2026.
Niente Milan e niente Juve, dunque, per Lewandowski che potrebbe dire addio in estate alla Liga spagnola per andare a giocare nella Major League Soccer: una destinazione davvero inaspettata, almeno fino a qualche settimana fa. In ogni caso, seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende in casa Milan e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso dei prossimi giorni.