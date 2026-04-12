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Esonero Allegri, bufera in casa Milan: cosa succede dopo l’Udinese

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Risveglio amaro in casa Milan dopo il pesantissimo ko interno contro l’Udinese: ecco cosa sta succedendo. 

Momento delicatissimo per il Milan che contro l’Udinese rimedia la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di una settimana fa contro il Napoli. I rossoneri, dunque, falliscono l’occasione di sorpassare nuovamente gli azzurri al secondo posto e adesso dovranno iniziare a guardarsi indietro in vista della volata Champions League.

Rafael Leao
Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it

Su X è esplosa nuovamente la rabbia dei tifosi del Diavolo, che criticano duramente alcune scelte di Allegri e invocano l’esonero del tecnico toscano:

La parola passa adesso al campo: tra sette giorni Modric e compagni faranno visita all’Hellas Verona in un match delicatissimo sia per quel che riguarda la volata Champions che per quanto concerne la corsa salvezza. Chi la spunterà?

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In che anno si è disputato il primo Mondiale?

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3 / 7

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Quale nazionale vinse nel 1998?

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Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

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