Esonero Allegri, bufera in casa Milan: cosa succede dopo l’Udinese

Risveglio amaro in casa Milan dopo il pesantissimo ko interno contro l’Udinese: ecco cosa sta succedendo.
Momento delicatissimo per il Milan che contro l’Udinese rimedia la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di una settimana fa contro il Napoli. I rossoneri, dunque, falliscono l’occasione di sorpassare nuovamente gli azzurri al secondo posto e adesso dovranno iniziare a guardarsi indietro in vista della volata Champions League.
Su X è esplosa nuovamente la rabbia dei tifosi del Diavolo, che criticano duramente alcune scelte di Allegri e invocano l’esonero del tecnico toscano:
AllegriOut, simply ass that. Why? Because when he hear about Italy’s interest about coaching them, he started acting like he wanna go. He switched today to 4-3-3 where he put Leao on ST (bad idea), and Ricci in first 11. Dumbest idea ever for coach like him with experience.
— Dzabkee || 🔴⚫️ (@DzabirMakic) April 11, 2026
La parola passa adesso al campo: tra sette giorni Modric e compagni faranno visita all’Hellas Verona in un match delicatissimo sia per quel che riguarda la volata Champions che per quanto concerne la corsa salvezza. Chi la spunterà?