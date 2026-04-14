Robertson dice addio al Liverpool, spunta il Milan per il futuro

Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio di Andrew Robertson che ha detto addio al Liverpool con il giocatore che ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno.

Il terzino sinistro piace molto ai rossoneri, attenti al mercato dei possibili colpi a costo zero per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Considerata la ormai certa partenza di Estupinan in estate, il Milan è alla ricerca di un esterno sinistro che possa fare coppia con Davide Bartesaghi permettendo al giovane di crescere al fianco di un collega più esperto.

Il nazionale scozzese, classe 1994, è alla ricerca di una nuova sistemazione per il prossimo campionato e fa gola a diverse squadre pronte a mettere sul piatto un importante contratto per convincerlo a firmare. Tra i club che lo stanno seguendo in vista della prossima stagione ci sarebbe anche il Milan pronto a fare un tentativo.

Al momento la squadra maggiormente interessata è il Tottenham con gli Spurs che, prima di chiudere affari in vista della prossima stagione, dovranno centrare la salvezza essendo al terzultimo posto in Premier League quando mancano sei partite alla fine del campionato in corso.