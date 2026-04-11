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Esonero Allegri, scoppia il caso al Milan: disastro rossonero

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La sconfitta in casa contro l’Udinese per 0-3 ha dato vita alla crisi del Milan che, dopo la sconfitta contro il Napoli ha perso anche contro i bianconeri mettendo a forte rischio la qualificazione alla prossima Champions League.

Massimiliano Allegri
I tifosi del Milan chiedono l’esonero di Massimiliano Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un ko che, in particolare sui social, ha dato vita alla richiesta da parte dei tifosi del Milan riguardo un possibile esonero di Massimiliano Allegri dal ruolo di allenatore dei rossoneri.

Gli ultimi risultati deludenti del Milan stanno mettendo a forte rischio l’obiettivo di centrare un posto tra le prime quattro, fondamentale sia dal punto di vista sportivo che economico con il club che ha bisogno degli indotti della UEFA per poter reinvestire sul mercato sugli acquisti per rinforzare la rosa della squadra.

Sui social impazza la richiesta di esonero di Allegri: la situazione

Al momento non c’è nessuna intenzione da parte del Milan di separarsi da Massimiliano Allegri andando ad esonerare un allenatore che, fino a un mese fa, aveva portato la squadra a lottare per lo scudetto contro l’Inter capolista. Quello che appare certo è che, senza la qualificazione alla prossima Champions League potrebbero esserci dei ragionamenti anche da parte del club che non può permettersi un altro anno lontano dalla massima manifestazione continentale.

Nel frattempo resta viva l’attenzione da parte di Real Madrid e nazionale italiana riguardo l’allenatore del Milan che potrebbe prendere in considerazione i corteggiamenti nei suoi confronti in vista della prossima stagione.

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