Allegri ribalta il Milan per il 2026/2027: ne vuole tenere solo dieci

A poco più di un mese dalla fine del campionato è tempo di pensare alle mosse di mercato per migliorare le rose in vista della prossima stagione.

In casa Milan c’è fiducia nel riuscire a trattenere Massimiliano Allegri sulla propria panchina nonostante le sirene che arrivano dalla nazionale italiana e dal Real Madrid con il tecnico che sta già iniziando a lavorare per il miglioramento dell’organico.

Il tecnico ha già avuto diversi contatti con la dirigenza per presentare le sue idee in ottica futura, andando a comporre una lista di calciatori che vorrà ancora a disposizione per la prossima stagione. Tutti gli altri, sono inevitabilmente tra i cedibili, con diversi nomi eccellenti che potrebbero dire addio a Milanello alla fine del campionato in corso.

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, i calciatori che Massimiliano Allegri vorrà tenere a tutti i costi sono Maignan, Terracciano, Pavlovic, Gabbia, De Winter, Bartesaghi, Athekame, Rabiot, Saelemaekers e Pulisic. Via libera, quindi, alla cessione di Rafael Leao con la partenza del portoghese che potrebbe portare denaro nelle casse del club da reinvestire poi sul mercato.