Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Allegri ribalta il Milan per il 2026/2027: ne vuole tenere solo dieci

Foto dell'autore

A poco più di un mese dalla fine del campionato è tempo di pensare alle mosse di mercato per migliorare le rose in vista della prossima stagione.

Massimiliano Allegri
Allegri ha presentato la lista di mercato alla dirigenza del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

In casa Milan c’è fiducia nel riuscire a trattenere Massimiliano Allegri sulla propria panchina nonostante le sirene che arrivano dalla nazionale italiana e dal Real Madrid con il tecnico che sta già iniziando a lavorare per il miglioramento dell’organico.

Il tecnico ha già avuto diversi contatti con la dirigenza per presentare le sue idee in ottica futura, andando a comporre una lista di calciatori che vorrà ancora a disposizione per la prossima stagione. Tutti gli altri, sono inevitabilmente tra i cedibili, con diversi nomi eccellenti che potrebbero dire addio a Milanello alla fine del campionato in corso.

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, i calciatori che Massimiliano Allegri vorrà tenere a tutti i costi sono Maignan, Terracciano, Pavlovic, Gabbia, De Winter, Bartesaghi, Athekame, Rabiot, Saelemaekers e Pulisic. Via libera, quindi, alla cessione di Rafael Leao con la partenza del portoghese che potrebbe portare denaro nelle casse del club da reinvestire poi sul mercato.

378

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

3 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

4 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

6 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

7 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 17%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU