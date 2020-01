CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT BARCELLONA MINO RAIOLA CRISTIANO RONALDO MESSI - È il caso del momento in casa Juventus: Matthjis de Ligt, da colpo del calciomercato estivo dei bianconeri (arrivato per 75 milioni di euro dall'Ajax) a panchinaro di lusso. Il 20enne difensore centrale olandese è stato scalzato da Merih Demiral nelle gerarchie dell'allenatore dei bianconeri, Maurizio Sarri, e nelle ultime tre partite del campionato di Serie A è partito tra le riserve. Merito, come detto, anche delle prestazioni del turco ex Sassuolo, protagonista di ottime prestazioni. Lo stesso tecnico dei campioni d'Italia in carica ha parlato della situazione che sta vivendo il calciatore dopo la vittoria contro il Cagliari: "Se volete una dichiarazione firmata ve la firmo oggi. Diventerà uno dei più forti difensori al mondo. Abbiamo Demiral che sprizza energia, in grande condizione fisica e mentale. Ma sono pronto a scommettere che de Ligt diventerà il più forte al mondo nel suo ruolo". C'è, ovviamente, grande fiducia nei confronti di de Ligt in casa Juve.

Calciomercato Juventus, Don Balon: de Ligt pensa al divorzio

Strappato alla concorrenza del Paris Saint-Germain e del Barcellona, de Ligt si è dovuto ambientare in fretta a causa del grave infortunio patito alla prima partita stagionale da capitan Giorgio Chiellini. Subito in campo, con accanto Bonucci, l'ex capitano dei 'Lancieri' ha faticato ad adattarsi ad un nuovo campionato, mettendo in mostra prestazioni altalenanti. Complice anche un problema alla spalla, il calciatore è stato utilizzato col contagocce da Sarri nell'ultimo periodo. Dalla Spagna, periodicamente arrivano indiscrezioni che descrivono un de Ligt rammaricato per il mancato approdo al Barcellona di Lionel Messi e Frenk de Jong. Adesso però, secondo 'Don Balon', ci sarebbe un'altra novità clamorosa: il calciatore, che secondo il media spagnolo vorrebbe avere l'opportunità di approdare in Catalogna nella prossima stagione, starebbe prendendo in considerazione l'idea di separarsi dal suo potentissimo agente, Mino Raiola. Una svolta che sarebbe decisamente clamorosa, ma decisamente irrealizzabile, soprattutto nel breve periodo.

