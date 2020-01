Milan, Leonardo prova il colpo Paqueta in saldo

CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA / Dopo averlo portato al Milan, Leonardo volato al Paris Saint-Germain vorrebbe puntare nuovamente su Paqueta e ritrovarlo anche sotto la Torre Eiffel. Da giorni si susseguono le voci sull'interessamento del club francese per il centrocampista brasiliano che in rossonero non sta facendo bene quest'anno e secondo 'Tuttosport' il pressing francese va avanti convinto, con la società milanista che sarebbe disposta a cedere il giocatore a fronte di un'offerta da circa 35 milioni di euro.

Tanti, troppi secondo il Psg che sa che il Milan ha bisogno di far cassa e non essendoci altre concorrenti agguerrite su Paqueta, Leonardo offre al ribasso e punta a strapparlo al suo ex club a cifre vantaggiose chiedendo uno sconto. Scenario in ogni caso complicato allo stato attuale delle cose.

